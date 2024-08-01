Операция по спасению ноги Эдварда Била длится уже четыре часа

Операция Эдварда Била продолжается четвёртый час, врачи прикладывают усилия, чтобы спасти конечность. Пока непонятно, удастся ли избежать ампутации, сообщает Mash со ссылкой на источники.

На данный момент столичные медики прочищают рану от гноя и заражённых клеток. Помимо того, врачам нужно удалить дренаж, который Эдварду установили в апреле после падения с самоката.

Сообщается, что в понедельник блогера переведут в амбулаторное отделение спецприёмника, где он отбывает свой срок за "самокатную патрульную службу". Восстановительные процессы продлятся не менее десяти дней, всё это время ему следует находиться под наблюдением врачей. Блогеру будут проводить перевязки и антибактериальную терапию.