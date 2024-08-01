Операция по спасению ноги Эдварда Била длится уже четыре часа
Эдвард Бил. Обложка © Telegram / EDWARD BIL
Операция Эдварда Била продолжается четвёртый час, врачи прикладывают усилия, чтобы спасти конечность. Пока непонятно, удастся ли избежать ампутации, сообщает Mash со ссылкой на источники.
На данный момент столичные медики прочищают рану от гноя и заражённых клеток. Помимо того, врачам нужно удалить дренаж, который Эдварду установили в апреле после падения с самоката.
Сообщается, что в понедельник блогера переведут в амбулаторное отделение спецприёмника, где он отбывает свой срок за "самокатную патрульную службу". Восстановительные процессы продлятся не менее десяти дней, всё это время ему следует находиться под наблюдением врачей. Блогеру будут проводить перевязки и антибактериальную терапию.
Напомним, что 30 июля суд в Москве привлёк блогера Эдварда Била к административной ответственности после пранка с "самокатной патрульной службой". Блогера приговорили к аресту на 14 суток. Позже его экстренно госпитализировали из столичного спецприёмника с подозрением на заражение крови, возникшее после перелома ноги. Life.ru узнал у врача, каковы шансы на спасение ноги молодого человека.