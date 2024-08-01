Хирург оценил шансы Эдварда Била остаться без ноги после осложнений перелома
Хирург Умнов: Риск ампутации у Била мог появиться из-за плохого ухода за раной
Эдвард Бил. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
После госпитализации Эдварда Била и сообщений о возможной ампутации Life.ru решил выяснить, насколько необходимы столь радикальные меры в данном случае. Ответ по этой проблеме дал преподаватель медфака Госуниверситета просвещения, хирург Александр Умнов.
Нога Эдварда Била после госпитализации. Фото © Telegram / Mash
Врач предположил, что Бил мог получить обширную рану, требовавшую проведения кожной "пластики". Далее ему назначили консервативную терапию в виде антибиотиков и обработки антисептиками. Всё лечение, операции требуют соблюдения чистоты, и вполне возможно, что уход был ненадлежащим.
"Возможна ли ампутация? Это могут оценить только врачи, которые осматривают раны. Может быть, ампутация и не потребуется и проведут очистку раны от гноя и открытое ведение раны в стационаре, может, потребуется замена спицы", — заключил врач.
Напомним, что 30 июля суд в Москве привлёк блогера Эдварда Била к административной ответственности. Пранкеру назначили арест на срок 14 суток. Позже его экстренно госпитализировали из столичного спецприёмника с подозрением на заражение крови.