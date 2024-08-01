Хирург оценил шансы Эдварда Била остаться без ноги после осложнений перелома

После госпитализации Эдварда Била и сообщений о возможной ампутации Life.ru решил выяснить, насколько необходимы столь радикальные меры в данном случае. Ответ по этой проблеме дал преподаватель медфака Госуниверситета просвещения, хирург Александр Умнов.

Нога Эдварда Била после госпитализации. Фото © Telegram / Mash

Врач предположил, что Бил мог получить обширную рану, требовавшую проведения кожной "пластики". Далее ему назначили консервативную терапию в виде антибиотиков и обработки антисептиками. Всё лечение, операции требуют соблюдения чистоты, и вполне возможно, что уход был ненадлежащим.