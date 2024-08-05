Врачи спасли ногу Эдварда Била от ампутации
SHOT: Врачам удалось сохранить ногу пранкера Эдварда Била
Эдвард Бил. Обложка © Telegram / EDWARD BIL
Врачам удалось сохранить ногу блогера Эдварда Била. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, врачи провели Билу уже пять операций, но инфекция до сих пор есть. Ппранкер восстанавливается в общей палате. Ему сделали переливание крови.
Напомним, что московский суд повторно привлёк Била к административной ответственности 30 июля, после "розыгрыша" с "самокатной патрульной службой". Блогер получил 14 суток ареста. Однако вскоре его экстренно увезли из спецприёмника в одну из больниц Москвы с подозрением на заражение крови, которое началось после перелома ноги. 1 августа хирурги провели продлившуюся несколько часов операцию, пытаясь спасти конечность пациента. Сегодня днём сообщалось, что ногу блогеру всё-таки могут ампутировать.