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5 августа, 17:14

Врачи спасли ногу Эдварда Била от ампутации

SHOT: Врачам удалось сохранить ногу пранкера Эдварда Била

Эдвард Бил. Обложка © Telegram / EDWARD BIL

Эдвард Бил. Обложка © Telegram / EDWARD BIL

Врачам удалось сохранить ногу блогера Эдварда Била. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, врачи провели Билу уже пять операций, но инфекция до сих пор есть. Ппранкер восстанавливается в общей палате. Ему сделали переливание крови.

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Напомним, что московский суд повторно привлёк Била к административной ответственности 30 июля, после "розыгрыша" с "самокатной патрульной службой". Блогер получил 14 суток ареста. Однако вскоре его экстренно увезли из спецприёмника в одну из больниц Москвы с подозрением на заражение крови, которое началось после перелома ноги. 1 августа хирурги провели продлившуюся несколько часов операцию, пытаясь спасти конечность пациента. Сегодня днём сообщалось, что ногу блогеру всё-таки могут ампутировать.

Никита Никонов
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