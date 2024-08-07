С телефоном и без конвоиров: Появилось первое видео с Эдвардом Билом после операции

Состояние Эдварда Била, перенёсшего серьёзную операцию на ноге, стабилизировалось. Судя по видео Mash, скандальный блогер, чуть было не пранканутый судьбой, лежит в палате и чем-то увлечённо занимается в телефоне. Настроение у блогера хорошее.