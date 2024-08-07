С телефоном и без конвоиров: Появилось первое видео с Эдвардом Билом после операции
Mash показал первое видео с Эдвардом Билом в больнице после после операции
Эдвард Бил. Обложка © Telegram / EDWARD BIL
Состояние Эдварда Била, перенёсшего серьёзную операцию на ноге, стабилизировалось. Судя по видео Mash, скандальный блогер, чуть было не пранканутый судьбой, лежит в палате и чем-то увлечённо занимается в телефоне. Настроение у блогера хорошее.
Эдвард Бил в палате. Видео © Mash
К слову, из-за административного ареста блогеру запрещено пользоваться средствами связи, а рядом должны находиться конвоиры.
Напомним, 30 июля Эдварда Била арестовали на 14 суток из-за пранка с "самокатной патрульной службой", в ходе которого блогер носил форму, подозрительно напоминающую полицейскую. Вскоре его госпитализировали из-за последствий запущенного перелома ноги. У пранкера было заражение крови. Уже 1 августа он перенёс серьёзную операцию, и благодаря стараниям врачей ногу удалось сохранить.