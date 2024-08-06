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6 августа, 13:57

Эдвард Бил планирует вернуться к съёмкам после операции через четыре месяца

Блогер Эдвард Бил. Обложка © Telegram / Edward Bil

Блогер Эдвард Бил. Обложка © Telegram / Edward Bil

Блогер Эдвард Бил сможет вернуться к своей деятельности только через четыре месяца восстановления после операции на ноге. Об этом сообщает Mash.

За время госпитализации пранкер похудел на восемь килограммов, а сейчас ест фрукты и восстанавливается. Врачам удалось спасти ногу, по их мнению курс реабилитации завершится в ноябре. А ближайший месяц за Эдвардом будут очень пристально наблюдать медработники и конвоиры. Если процесс пойдёт быстро, то его вернут в спецприёмник отбывать наказание.

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Напомним, что 30 июля московский суд повторно привлёк Била к административной ответственности после "пранка" с "самокатной патрульной службой". Блогер получил 14 суток ареста. Однако вскоре его экстренно госпитализировали из спецприёмника в одну из больниц Москвы с подозрением на заражение крови, которое началось после перелома ноги. Уже 1 августа хирурги провели долгую операцию, пытаясь спасти конечность пациента. Благодаря стараниям медиков теперь ампутация Билу не грозит.

Николай Рюмин
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