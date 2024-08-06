Эдвард Бил планирует вернуться к съёмкам после операции через четыре месяца

Блогер Эдвард Бил сможет вернуться к своей деятельности только через четыре месяца восстановления после операции на ноге. Об этом сообщает Mash .

За время госпитализации пранкер похудел на восемь килограммов, а сейчас ест фрукты и восстанавливается. Врачам удалось спасти ногу, по их мнению курс реабилитации завершится в ноябре. А ближайший месяц за Эдвардом будут очень пристально наблюдать медработники и конвоиры. Если процесс пойдёт быстро, то его вернут в спецприёмник отбывать наказание.