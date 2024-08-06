"Скачет как зайчик": Стало известно о состоянии пранкера Била, которому грозила ампутация ноги

Скандальный пранкер Эдвард Бил (Эдуард Биль) "скачет как зайчик" по больнице после неудачного перелома ноги. Об этом сообщает Super.ru , ссылаясь на пациента, который лежит с блогером в одном отделении.

По словам собеседника издания, накануне днём он видел, как Бил гулял по коридору с перевязанной ногой. Это случилось после того, как блогеру сделали пятую операцию, сумев всё-таки спасти левую ногу. Тем не менее на данный момент у пранкера сохраняется высокая температура.