"Скачет как зайчик": Стало известно о состоянии пранкера Била, которому грозила ампутация ноги
Super.ru: Пранкер Эдвард Бил уже "скачет как зайчик" после 5 операций на ноге
Эдвард Бил. Обложка © Telegram / EDWARD BIL
Скандальный пранкер Эдвард Бил (Эдуард Биль) "скачет как зайчик" по больнице после неудачного перелома ноги. Об этом сообщает Super.ru, ссылаясь на пациента, который лежит с блогером в одном отделении.
По словам собеседника издания, накануне днём он видел, как Бил гулял по коридору с перевязанной ногой. Это случилось после того, как блогеру сделали пятую операцию, сумев всё-таки спасти левую ногу. Тем не менее на данный момент у пранкера сохраняется высокая температура.
Кстати, со слов пациента, у палаты Била ежедневно дежурят двое сотрудников полиции.
Напомним, что 30 июля московский суд повторно привлёк Била к административной ответственности после "розыгрыша" с "самокатной патрульной службой". Пранкер получил 14 суток ареста. Однако вскоре его экстренно увезли из спецприёмника в одну из больниц Москвы с подозрением на заражение крови, которое началось после перелома ноги. 1 августа хирурги провели продлившуюся несколько часов операцию, пытаясь спасти конечность пациента. Благодаря стараниям медиков теперь ампутация Билу не грозит.