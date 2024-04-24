Священник раскрыл, как Ефремов может отмолить грех за смертельное ДТП, на примере фильма с Уиллом Смитом

Семья Сергея Захарова, который погиб в ДТП с участием Михаила Ефремова, поступила по-христиански, простив актёра и не став возражать против его выхода по УДО. Об этом в беседе с Life.ru рассказал священник Русской православной церкви Владислав Береговой. Он отметил, что гневом и местью погибшего было никак не вернуть. Теперь же дело — за самим актёром, потому что все грехи, в которых человек раскаивается, богом прощаются.

Человека не вернуть, но можно изменить образ жизни и, если ты чью-то жизнь отнял, сохранить жизнь других людей. Стань волонтёром и помогай людям, которые хотят покончить жизнь самоубийством. Начни заниматься активно социальной деятельностью, помощью бездомным. Так, глядишь, если ты отнял одну жизнь, но спас десяток других, ты найдёшь в этом утешение. Для меня ярким примером подобного деятельного покаяния, хотя и несколько специфического, является фильм с участием Уилла Смита "Семь жизней". Рекомендую посмотреть его. Семь жизней отнял — семь спаси. священник Владислав Береговой.

По словам собеседника Life.ru, понять, снят ли грех с человека, можно только тогда, когда в его душе наконец воцаряется мир. Достичь этого можно только благодаря тому, что грешник действительно принёс благодатные плоды покаяния.

Кадр из фильма "Семь жизней" (Seven Pounds), режиссёр Габриэле Муччино, сценарист Грант Нипорте / Kinopoisk

"Напоминаю, что первым вошедшим в рай человеком стал разбойник, рецидивист — преступник. Тот, который, не надеясь на спасение, просто просил у Христа, чтобы он просто вспомнил его в царстве своём, не надеялся быть в царстве Божьем. Он утешался бы тем, что Бог помнил о нём. Церковь благоволит кающимся грешникам", — указал Береговой.