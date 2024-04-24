Священник раскрыл, как Ефремов может отмолить грех за смертельное ДТП, на примере фильма с Уиллом Смитом
Священник Береговой — о Михаиле Ефремове: Церковь благоволит кающимся грешникам
Семья Сергея Захарова, который погиб в ДТП с участием Михаила Ефремова, поступила по-христиански, простив актёра и не став возражать против его выхода по УДО. Об этом в беседе с Life.ru рассказал священник Русской православной церкви Владислав Береговой. Он отметил, что гневом и местью погибшего было никак не вернуть. Теперь же дело — за самим актёром, потому что все грехи, в которых человек раскаивается, богом прощаются.
Человека не вернуть, но можно изменить образ жизни и, если ты чью-то жизнь отнял, сохранить жизнь других людей. Стань волонтёром и помогай людям, которые хотят покончить жизнь самоубийством. Начни заниматься активно социальной деятельностью, помощью бездомным. Так, глядишь, если ты отнял одну жизнь, но спас десяток других, ты найдёшь в этом утешение. Для меня ярким примером подобного деятельного покаяния, хотя и несколько специфического, является фильм с участием Уилла Смита "Семь жизней". Рекомендую посмотреть его. Семь жизней отнял — семь спаси.
священник Владислав Береговой.
По словам собеседника Life.ru, понять, снят ли грех с человека, можно только тогда, когда в его душе наконец воцаряется мир. Достичь этого можно только благодаря тому, что грешник действительно принёс благодатные плоды покаяния.
Кадр из фильма "Семь жизней" (Seven Pounds), режиссёр Габриэле Муччино, сценарист Грант Нипорте / Kinopoisk
"Напоминаю, что первым вошедшим в рай человеком стал разбойник, рецидивист — преступник. Тот, который, не надеясь на спасение, просто просил у Христа, чтобы он просто вспомнил его в царстве своём, не надеялся быть в царстве Божьем. Он утешался бы тем, что Бог помнил о нём. Церковь благоволит кающимся грешникам", — указал Береговой.
Священник добавил, что чтение молитвы "Отче наш" связано с прощением грехов тех, кто совершил преступление против нас. Она учит, что Господь простит наши грехи только тогда, когда мы простим тех, кто причинил боль нам.
Напомним, что сама трагедия произошла 8 июня 2020 года: известный актёр, любимчик миллионов Михаил Ефремов на личном внедорожнике выехал на полосу встречного движения в центре столицы и столкнулся с фургоном, которым управлял 57-летний Сергей Захаров, позже скончавшийся в больнице от полученных в ДТП травм. Суд дал виновнику аварии восемь лет тюрьмы, позже срок сократился до семи с половиной лет. После начала СВО, по словам друга Ефремова Ивана Охлобыстина, осуждённый хотел отправиться в зону конфликта, но его не взяли по состоянию здоровья. В феврале 2024 года появились сообщения о том, что представители артиста контактируют с родными погибшего по вопросу УДО.
Вячеслав Прокофьев / ТАСС