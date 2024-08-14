Новый год проведёт в СИЗО: "Королеве марафонов" продлили арест ещё на полгода

"Королева марафонов" Елена Блиновская останется в СИЗО ещё на полгода. Сегодня Савёловский суд Москвы продлил арест блогерши до 2 февраля 2025 года, а также увеличил сроки наложенного на имущества ареста. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Блиновская в суде. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

"По результатам предварительного слушания по ходатайствам государственного обвинителя прокуратуры г. Москвы суд продлил срок содержания под стражей Елене Блиновской на 6 месяцев, т.е. до 2 февраля 2025 года, а также сроки наложенного на имущества ареста", — говорится в сообщении суда.