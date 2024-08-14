Новый год проведёт в СИЗО: "Королеве марафонов" продлили арест ещё на полгода
Суд в Москве продлил арест Елене Блиновской до 2 февраля 2025 года
"Королева марафонов" Елена Блиновская останется в СИЗО ещё на полгода. Сегодня Савёловский суд Москвы продлил арест блогерши до 2 февраля 2025 года, а также увеличил сроки наложенного на имущества ареста. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Блиновская в суде. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
"По результатам предварительного слушания по ходатайствам государственного обвинителя прокуратуры г. Москвы суд продлил срок содержания под стражей Елене Блиновской на 6 месяцев, т.е. до 2 февраля 2025 года, а также сроки наложенного на имущества ареста", — говорится в сообщении суда.
Напомним, что 6 августа в Савёловский районный суд Москвы поступило уголовное дело против блогера Елены Блиновской. Она обвиняется в неуплате налогов на сумму более 918 миллионов рублей. Кроме того, её подозревают в незаконном обороте платёжных средств и легализации имущества на сумму более 43 миллионов рублей. Сегодня стало известно, что до заседания суда она не успела погасить долги.
ТАСС/Софья Сандурска