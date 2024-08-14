"Королева марафонов" Блиновская не закрыла задолженности до начала суда
Приставы требуют от Блиновской погашения двух исполнительских сборов в размере по 1000 рублей каждый. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская
Перед началом судебного разбирательства по делу знаменитой "королевы марафонов" Елены Блиновской стало известно, что её долги судебным приставам не были погашены. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на материалы суда.
По информации агенства, приставы требуют от подсудимой погашения двух исполнительских сборов в размере по 1000 рублей каждый, а также неоплаченного штрафа ГИБДД в размере 500 рублей. Эти долговые обязательства остаются нерешёнными, что добавляет новые сложности в её юридическую ситуацию. Рассмотрение дела Блиновской по существу состоится сегодня, 14 августа.
Напомним, что в Савёловский районный суд Москвы поступило уголовное дело против блогера Елены Блиновской. Её обвиняют в неуплате налогов на сумму более 918 миллионов рублей, а также в незаконном обороте платёжных средств и легализации имущества на сумму свыше 43 миллионов рублей.