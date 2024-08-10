Муж Блиновской не появлялся у следствия с момента ухода на СВО
Алексей Блиновский. Обложка © Life.ru
Муж "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексей с момента ухода на СВО не появлялся у следствия для ознакомления с материалами уголовного дела. Он всё ещё числится в федеральном розыске, рассказал РИА "Новости" информированный источник.
"Блиновский ни разу не явился для ознакомления с материалами уголовного дела", — уверяет собеседник агентства.
Как уже писал Life.ru, в апреле 2023 года Елену Блиновскую обвинили в неуплате налогов на сумму более 918 миллионов рублей и отмывании денег. По решению суда "королеву марафонов" отправили под домашний арест, условия которого она регулярно нарушала, за что и была переведена в СИЗО. Теперь блогерша просит признать её банкротом. Алексею Блиновскому вменяется пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. С апреля он находится в зоне СВО. МВД объявило его в розыск за неявку к следователю.