Ситуация в Курской области
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 августа, 05:22

Муж Блиновской не появлялся у следствия с момента ухода на СВО

Алексей Блиновский. Обложка © Life.ru

Алексей Блиновский. Обложка © Life.ru

Муж "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексей с момента ухода на СВО не появлялся у следствия для ознакомления с материалами уголовного дела. Он всё ещё числится в федеральном розыске, рассказал РИА "Новости" информированный источник.

"Блиновский ни разу не явился для ознакомления с материалами уголовного дела", — уверяет собеседник агентства.

Как уже писал Life.ru, в апреле 2023 года Елену Блиновскую обвинили в неуплате налогов на сумму более 918 миллионов рублей и отмывании денег. По решению суда "королеву марафонов" отправили под домашний арест, условия которого она регулярно нарушала, за что и была переведена в СИЗО. Теперь блогерша просит признать её банкротом. Алексею Блиновскому вменяется пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. С апреля он находится в зоне СВО. МВД объявило его в розыск за неявку к следователю.

Life.ru посчитал, сколько сотен лет понадобится Блиновскому, чтобы выплатить долг жены
Life.ru посчитал, сколько сотен лет понадобится Блиновскому, чтобы выплатить долг жены
Андрей Бражников
  • Новости
  • Елена Блиновская
  • Мошенничество
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров