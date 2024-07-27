Life.ru посчитал, сколько сотен лет понадобится Блиновскому, чтобы выплатить долг жены
SHOT: Зарплата Блиновского на СВО составляет 255 тысяч рублей
Алексей Блиновский. Обложка © Life.ru
Базовая зарплата мужа королевы марафонов Алексея Блиновского на СВО составляет 255 тысяч рублей. Также есть премии за выполнение заданий и доплаты за участие в штурмах на линия боевого соприкосновения. Об этом узнал SHOT.
Телеграм-канал также подсчитал, что Блиновскому придётся служить по контракту 395 лет, чтобы с текущей зарплаты погасить долг Елены перед ФНС — 1,21 млрд рублей.
В апреле Life.ru писал, что Алексей Блиновский решил пополнить ряды участников СВО, отправившись служить, чтобы спасти свою бизнес-империю от тотальной аннигиляции. Кроме того, своим участием в спецоперации бизнесмен планирует помочь поспособствовать переводу своей жены Елены из СИЗО. Боевые товарищи Блиновского отмечают, что он отлично себя проявляет как солдат и быстро учится военному делу. Недавно Алексея перевели служить под село Урожайное в ДНР.