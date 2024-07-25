Раскрыта общая сумма долга "королевы марафонов" Блиновской перед государством
Юрист Морозов: Долг Блиновской перед государством составляет около 1,2 миллиарда
Общая задолженность "королевы марафонов" Елены Блиновской, которой накануне продлили арест до 19 августа, составляет около 1,2 миллиарда рублей. Об этом сообщил юрист Иван Морозов, представляющий интересы блогерши. Он отметил, что в эту сумму входят и долги, не фигурирующие в уголовном деле.
"Если сложить весь долг Елены перед государством, то получится около 1,4 миллиарда рублей, 230 миллионов из которых мы уже оплатили. В связи с этим сумма общего долга в чистом виде составляет 1,2 миллиарда рублей", — приводит ТАСС слова Морозова.
Ранее сообщалось, что СК завершил расследование уголовного дела в отношении Блиновской. Блогерша обвиняется по трём статьям: "Уклонение от уплаты налогов", "Легализация денежных средств, приобретённых преступным путём" и "Неправомерный оборот средств платежей".
Life.ru напоминает, что весной 2023 года Блиновскую задержали на границе с Белоруссией при попытке покинуть Россию на арендованном авто. Сообщалось, что тогда ФНС нашла у неё почти миллиард рублей неуплаченных налогов. Спустя год "королева марафонов" оплатила свыше 140 миллионов рублей, но из-за пеней долг рос. Блиновская пыталась признать себя банкротом, однако суд отказал ей.
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