Раскрыта общая сумма долга "королевы марафонов" Блиновской перед государством

Общая задолженность "королевы марафонов" Елены Блиновской, которой накануне продлили арест до 19 августа, составляет около 1,2 миллиарда рублей. Об этом сообщил юрист Иван Морозов, представляющий интересы блогерши. Он отметил, что в эту сумму входят и долги, не фигурирующие в уголовном деле.

"Если сложить весь долг Елены перед государством, то получится около 1,4 миллиарда рублей, 230 миллионов из которых мы уже оплатили. В связи с этим сумма общего долга в чистом виде составляет 1,2 миллиарда рублей", — приводит ТАСС слова Морозова.