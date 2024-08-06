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6 августа, 17:09

Дело Елены Блиновской поступило в Савёловский суд Москвы

Елена Блиновская. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_blinovskaya

Елена Блиновская. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_blinovskaya

В Савёловский районный суд Москвы поступило уголовное дело в отношении блогера Елены Блиновской. Её обвиняют в неуплате налогов на более чем 918 миллионов рублей, а также незаконном обороте средств платежей и легализации имущества на сумму свыше 43 млн. Об этом сообщили в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.

"В Савёловский районный суд города Москвы поступило уголовное дело в отношении Блиновской Елены Олеговны, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 198 УК РФ, п. "б." 4.4 ст. 174.1 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ (2 эпизода)", — говорится в сообщении.

Дата первого заседания пока не называется.

Life.ru посчитал, сколько сотен лет понадобится Блиновскому, чтобы выплатить долг жены
Life.ru посчитал, сколько сотен лет понадобится Блиновскому, чтобы выплатить долг жены

Напомним, Блиновскую задержали весной 2023 года на границе с Белоруссией при попытке покинуть Россию на арендованном авто. Сообщалось, что тогда ФНС нашла у неё почти миллиард рублей неуплаченных налогов. Спустя год "королева марафонов" оплатила свыше 140 миллионов рублей, но из-за пеней долг рос. Блиновская пыталась признать себя банкротом, однако суд отказал ей. 1 августа прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу блогерши, а на следующий день после этого стало известно, что Блиновская распродаёт квартиры и автопарк, чтобы погасить долги.

Мария Любицкая
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