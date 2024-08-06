Дело Елены Блиновской поступило в Савёловский суд Москвы
Елена Блиновская. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_blinovskaya
В Савёловский районный суд Москвы поступило уголовное дело в отношении блогера Елены Блиновской. Её обвиняют в неуплате налогов на более чем 918 миллионов рублей, а также незаконном обороте средств платежей и легализации имущества на сумму свыше 43 млн. Об этом сообщили в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.
"В Савёловский районный суд города Москвы поступило уголовное дело в отношении Блиновской Елены Олеговны, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 198 УК РФ, п. "б." 4.4 ст. 174.1 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ (2 эпизода)", — говорится в сообщении.
Дата первого заседания пока не называется.
Напомним, Блиновскую задержали весной 2023 года на границе с Белоруссией при попытке покинуть Россию на арендованном авто. Сообщалось, что тогда ФНС нашла у неё почти миллиард рублей неуплаченных налогов. Спустя год "королева марафонов" оплатила свыше 140 миллионов рублей, но из-за пеней долг рос. Блиновская пыталась признать себя банкротом, однако суд отказал ей. 1 августа прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу блогерши, а на следующий день после этого стало известно, что Блиновская распродаёт квартиры и автопарк, чтобы погасить долги.