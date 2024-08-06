Дело Елены Блиновской поступило в Савёловский суд Москвы

В Савёловский районный суд Москвы поступило уголовное дело в отношении блогера Елены Блиновской. Её обвиняют в неуплате налогов на более чем 918 миллионов рублей, а также незаконном обороте средств платежей и легализации имущества на сумму свыше 43 млн. Об этом сообщили в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.