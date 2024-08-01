Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу Елены Блиновской
Блогер Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате налогов и легализации приобретенного преступным путем имущества на сумму более 700 миллионов рублей. Обложка © Софья Сандурская/ТАСС
Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении "королевы марафонов" Елены Блиновской. Как и сообщалось ранее, она обвиняется по трём статьям: уклонение физического лица от уплаты налогов, отмывание денег и неправомерный оборот средств платежей.
Обвинение считает установленным тот факт, что индивидуальный предприниматель Блиновская при пособничестве своего супруга Алексея "и иных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство", решилась на преступление, зная о том, что доход её ИП превысил 150 миллионов рублей, из-за чего она утратила право на применение упрощенной системы налогообложения.
"Она занизила доходы, налоговую базу для исчисления налога на доходы физических лиц и, как следствие, суммы НДФЛ и НДС, подлежащие уплате в бюджет Российской Федерации, обеспечила поэтапное предоставление в налоговый орган налоговых деклараций, содержащих заведомо ложные сведения, уклонившись от уплаты налогов в общей сумме свыше 906,6 млн рублей, то есть в особо крупном размере", — говорится в обвинительно заключении.
По данным прокуратуры, супруги Блиновские легализовали свыше 716 миллионов рублей с помощью ряда финансовых операций, замаскировав преступный источник происхождения этих средств.
После вручения Блиновской обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Савеловский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
Life.ru напоминает, что весной 2023 года Блиновскую задержали на границе с Белоруссией при попытке покинуть Россию на арендованном авто. Сообщалось, что тогда ФНС нашла у неё почти миллиард рублей неуплаченных налогов. Спустя год "королева марафонов" оплатила свыше 140 миллионов рублей, но из-за пеней долг рос. Блиновская пыталась признать себя банкротом, однако суд отказал ей.