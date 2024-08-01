Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу Елены Блиновской

Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении "королевы марафонов" Елены Блиновской. Как и сообщалось ранее, она обвиняется по трём статьям: уклонение физического лица от уплаты налогов, отмывание денег и неправомерный оборот средств платежей.

Обвинение считает установленным тот факт, что индивидуальный предприниматель Блиновская при пособничестве своего супруга Алексея "и иных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство", решилась на преступление, зная о том, что доход её ИП превысил 150 миллионов рублей, из-за чего она утратила право на применение упрощенной системы налогообложения.

"Она занизила доходы, налоговую базу для исчисления налога на доходы физических лиц и, как следствие, суммы НДФЛ и НДС, подлежащие уплате в бюджет Российской Федерации, обеспечила поэтапное предоставление в налоговый орган налоговых деклараций, содержащих заведомо ложные сведения, уклонившись от уплаты налогов в общей сумме свыше 906,6 млн рублей, то есть в особо крупном размере", — говорится в обвинительно заключении.

По данным прокуратуры, супруги Блиновские легализовали свыше 716 миллионов рублей с помощью ряда финансовых операций, замаскировав преступный источник происхождения этих средств.