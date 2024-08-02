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2 августа, 06:59

Блиновская распродаёт квартиры и автопарк, чтобы погасить долги

Елена Блиновская в суде. Фото © Telegram/Суды общей юрисдикции Москвы

Елена Блиновская в суде. Фото © Telegram/Суды общей юрисдикции Москвы

"Королева марафонов" Елена Блиновская устроила распродажу, чтобы погасить свой внушительный долг перел налоговой: по данным Mash, с молотка уже ушло элитное жильё за 70 млн, на очереди автопарк с Lamborghini и Bentley.

Как стало известно телеграм-каналу, миллионы с продажи элитной квартиры в ЖК "Донской Олимп" на Серпуховском Валу уже ушли на спецсчёт в СК. Сейчас блогерша просит снять арест с остатков автопарка в виде Bentley и Lamborghini, мотоцикла Harley, моторной лодки, снегоболотохода и гидроцикла — и тоже продать ради погашения долга.

Life.ru посчитал, сколько сотен лет понадобится Блиновскому, чтобы выплатить долг жены
Life.ru посчитал, сколько сотен лет понадобится Блиновскому, чтобы выплатить долг жены

Напомним, ранее адвокат Блиновской заявил, что общая задолженность "королевы марафонов" составляет около 1,2 миллиарда рублей. В эту сумму входят и долги, не фигурирующие в уголовном деле. Тем временем прокуратура Москвы уже утвердила обвинительное заключение по делу блогерши: она обвиняется по трём статьям: уклонение от уплаты налогов, отмывание денег и неправомерный оборот средств платежей.

Александра Вишнякова
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