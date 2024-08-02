Блиновская распродаёт квартиры и автопарк, чтобы погасить долги

"Королева марафонов" Елена Блиновская устроила распродажу, чтобы погасить свой внушительный долг перел налоговой: по данным Mash, с молотка уже ушло элитное жильё за 70 млн, на очереди автопарк с Lamborghini и Bentley.

Как стало известно телеграм-каналу, миллионы с продажи элитной квартиры в ЖК "Донской Олимп" на Серпуховском Валу уже ушли на спецсчёт в СК. Сейчас блогерша просит снять арест с остатков автопарка в виде Bentley и Lamborghini, мотоцикла Harley, моторной лодки, снегоболотохода и гидроцикла — и тоже продать ради погашения долга.