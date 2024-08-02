Блиновская распродаёт квартиры и автопарк, чтобы погасить долги
Елена Блиновская в суде. Фото © Telegram/Суды общей юрисдикции Москвы
"Королева марафонов" Елена Блиновская устроила распродажу, чтобы погасить свой внушительный долг перел налоговой: по данным Mash, с молотка уже ушло элитное жильё за 70 млн, на очереди автопарк с Lamborghini и Bentley.
Как стало известно телеграм-каналу, миллионы с продажи элитной квартиры в ЖК "Донской Олимп" на Серпуховском Валу уже ушли на спецсчёт в СК. Сейчас блогерша просит снять арест с остатков автопарка в виде Bentley и Lamborghini, мотоцикла Harley, моторной лодки, снегоболотохода и гидроцикла — и тоже продать ради погашения долга.
Напомним, ранее адвокат Блиновской заявил, что общая задолженность "королевы марафонов" составляет около 1,2 миллиарда рублей. В эту сумму входят и долги, не фигурирующие в уголовном деле. Тем временем прокуратура Москвы уже утвердила обвинительное заключение по делу блогерши: она обвиняется по трём статьям: уклонение от уплаты налогов, отмывание денег и неправомерный оборот средств платежей.