Михаил Ефремов выйдет на свободу по УДО в декабре из-за состояния здоровья
SHOT: Актёр Ефремов выйдет на свободу по УДО в декабре
Михаил Ефремов. Обложка © ТАСС / Александр Щербак
Актёр Михаил Ефремов выйдет на свободу по УДО в декабре — к Новому году. Всё из-за состояния здоровья и риска инсульта, сообщает SHOT со ссылкой на источник.
По данным телеграм-канала, новое ходатайство сторона защиты уже подготовила. Несмотря на несколько нарушений режима Ефремовым в ИК адвокаты почти не сомневаются в УДО. Дело в том, что для подкрепления ходатайства собраны множество медицинских справок, в которых как ранее поставленные диагнозы 60-летнего актёра, так и прогрессирующие заболевания, установленные тюремными медиками. Например, головные боли и головокружения из-за транзиторных ишемических атак. Это тот самый неврологический недуг из-за которого ещё во время судов по делу о ДТП Ефремову стало плохо прямо в зале заседания.
Теперь адвокаты будут настаивать, что нахождение в ИК приведёт возрастного актёра к инсульту. На текущий момент актёр отсидел за пьяное ДТП 3,5 года из 7,5 лет. Ещё весной защита Ефремова предпринимала шаги для УДО, но из-за пары нарушений внутреннего распорядка белгородской колонии было отказано.
Ранее Life.ru писал, что Ефремов хочет подать заявление на УДО в сентябре 2024 года. На решение суда будет влиять внутренняя комиссия колонии. К слову, сейчас она готова встать на сторону артиста.
Напомним, 8 июня 2020 года Михаил Ефремов попал в аварию в центре Москвы, в результате которой скончался водитель грузового автомобиля — 57-летний Сергей Захаров. В аварии был виноват актёр, суд приговорил его к восьми годам тюрьмы, но потом срок уменьшили до семи с половиной лет. Ефремов уже просил выпустить его по УДО, но заявление отклонили, так как артист не явился на одно из "обязательных мероприятий" колонии, за что получил выговор. Адвокат Александр Добровинский, комментируя слухи о "покаяниях" Ефремова из мест лишения свободы, опроверг данные о письмах семье погибшего водителя со стороны актёра. А позже стало известно, что родные Захарова простили Ефремова и разрешили УДО.