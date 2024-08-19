Михаил Ефремов выйдет на свободу по УДО в декабре из-за состояния здоровья

Актёр Михаил Ефремов выйдет на свободу по УДО в декабре — к Новому году. Всё из-за состояния здоровья и риска инсульта, сообщает SHOT со ссылкой на источник.

По данным телеграм-канала, новое ходатайство сторона защиты уже подготовила. Несмотря на несколько нарушений режима Ефремовым в ИК адвокаты почти не сомневаются в УДО. Дело в том, что для подкрепления ходатайства собраны множество медицинских справок, в которых как ранее поставленные диагнозы 60-летнего актёра, так и прогрессирующие заболевания, установленные тюремными медиками. Например, головные боли и головокружения из-за транзиторных ишемических атак. Это тот самый неврологический недуг из-за которого ещё во время судов по делу о ДТП Ефремову стало плохо прямо в зале заседания.

Теперь адвокаты будут настаивать, что нахождение в ИК приведёт возрастного актёра к инсульту. На текущий момент актёр отсидел за пьяное ДТП 3,5 года из 7,5 лет. Ещё весной защита Ефремова предпринимала шаги для УДО, но из-за пары нарушений внутреннего распорядка белгородской колонии было отказано.