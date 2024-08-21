Королёва отпустила сына жениться, но фату невестке всё-таки потоптала

Сын Наташи Королёвой Архип женился на своей возлюбленной Мелиссе Волынкиной в день, который совпал с 21-й годовщиной брака самой певицы с Сергеем Глушко, известным как Тарзан. Казалось бы, символичный день для большой семьи. Однако не всё прошло так гладко, как хотелось бы.

«Случайность» на свадьбе

Наташа Королёва и её «случайность» на свадьбе. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / koroleva__star

На торжестве не обошлось без сюрпризов: Наташа Королёва «случайно» наступила на фату невестки прямо во время праздника. Этот момент был запечатлён на видео, которое певица сама же и выложила в соцсети. Её подписчики сразу заметили эту «неосторожность» и начали активно обсуждать, не был ли это тонкий намёк на её истинное отношение к новой родственнице.

Нелюбимая невестка Наташи Королёвой: кто такая Мелисса Волынкина

Почему Королёва не любит жену сына. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / melissa_foxs_

Отношения между Королёвой и Волынкиной сложно назвать тёплыми. Дело в том, что Наташа с самого начала не одобряла выбор сына — ведь Мелисса в прошлом работала стриптизёршей. Хотя девушка уже оставила эту профессию, певица не спешила принимать её в свою семью. И, несмотря на то что Архип явно счастлив, его мать долго не могла смириться с выбором сына.

История любви Королёвой и Тарзана

Свадьба сына Королёвой: драма с фатой. Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

Но, как говорится, яблоко от яблони недалеко падает. Наташа Королёва уже 21 год замужем за бывшим стриптизёром Тарзаном. Так что её неприязнь к невестке выглядит, мягко говоря, странно. Однако, возможно, она просто не хочет, чтобы её сын повторил её ошибки или пережил те трудности, с которыми ей самой пришлось столкнуться.