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21 августа, 13:13

Королёва отпустила сына жениться, но фату невестке всё-таки потоптала

Как Наташа Королёва «случайно» потоптала фату невестке на свадьбе сына. Life.ru показывает видео и рассказывает, что стоит за этой семейной драмой.

Сын Наташи Королёвой Архип женился на своей возлюбленной Мелиссе Волынкиной в день, который совпал с 21-й годовщиной брака самой певицы с Сергеем Глушко, известным как Тарзан. Казалось бы, символичный день для большой семьи. Однако не всё прошло так гладко, как хотелось бы.

«Случайность» на свадьбе

Наташа Королёва и её «случайность» на свадьбе. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / koroleva__star

На торжестве не обошлось без сюрпризов: Наташа Королёва «случайно» наступила на фату невестки прямо во время праздника. Этот момент был запечатлён на видео, которое певица сама же и выложила в соцсети. Её подписчики сразу заметили эту «неосторожность» и начали активно обсуждать, не был ли это тонкий намёк на её истинное отношение к новой родственнице.

Нелюбимая невестка Наташи Королёвой: кто такая Мелисса Волынкина

Почему Королёва не любит жену сына. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / melissa_foxs_

Почему Королёва не любит жену сына. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / melissa_foxs_

Отношения между Королёвой и Волынкиной сложно назвать тёплыми. Дело в том, что Наташа с самого начала не одобряла выбор сына — ведь Мелисса в прошлом работала стриптизёршей. Хотя девушка уже оставила эту профессию, певица не спешила принимать её в свою семью. И, несмотря на то что Архип явно счастлив, его мать долго не могла смириться с выбором сына.

История любви Королёвой и Тарзана

Свадьба сына Королёвой: драма с фатой. Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

Свадьба сына Королёвой: драма с фатой. Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

Но, как говорится, яблоко от яблони недалеко падает. Наташа Королёва уже 21 год замужем за бывшим стриптизёром Тарзаном. Так что её неприязнь к невестке выглядит, мягко говоря, странно. Однако, возможно, она просто не хочет, чтобы её сын повторил её ошибки или пережил те трудности, с которыми ей самой пришлось столкнуться.

Теперь, когда свадьба позади, остаётся только гадать, как будут развиваться отношения между Наташей и её новой родственницей. Как они складывались раньше — Life.ru уже рассказывал.

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Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / melissa_foxs_

Сергей Трофимов
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