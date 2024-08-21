Дженнифер Лопес и Бен Аффлек разводятся: конец голливудской сказки

Из Голливуда снова новости! Как сообщают зарубежные СМИ, Дженнифер Лопес готовится развестись с Беном Аффлеком. Документы были поданы совсем недавно, хотя разрыв произошёл ещё в конце апреля этого года. А ведь казалось, что сказка о любви и воссоединении двух звёзд обрела счастливый конец! Но реальность оказалась куда прозаичнее.

Любовь Джей Ло и Бена: как всё начиналось 20 лет назад

Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком. Фото © ТАСС / Dpa / Hubert Boesl

История отношений Лопес и Аффлека берёт начало в далёком 2003 году. Тогда на съёмочной площадке фильма "Джильи" между ними вспыхнула искра, которая быстро переросла в бурный роман. Папарацци не отставали ни на шаг, каждый совместный выход парочки становился событием. Однако под натиском постоянного внимания СМИ и общественности отношения не выдержали — уже в начале 2004 года влюблённые объявили о расставании.

Второй шанс: Воссоединение Лопес и Аффлека в 2021 году

Как Джей Ло и Бен Аффлек снова разошлись. Фото © ТАСС / Carriero Mimmo / IPA / ABACA

Прошло почти два десятилетия, прежде чем судьба снова свела Джен и Бена вместе. В 2021 году появились первые слухи об их воссоединении, которые вскоре подтвердились совместными появлениями на публике и романтическими фото. В июле 2022 года пара тайно поженилась в Лас-Вегасе, а месяц спустя устроила роскошную церемонию в Джорджии, собрав близких друзей и семью. Многие верили, что на этот раз их любовь выдержит все испытания.

Творчество во имя чувств: альбом и фильм о любви

Почему Дженнифер Лопес и Бен Аффлек разводятся. Фото © ТАСС / ABACA

В феврале 2024 года Дженнифер Лопес представила миру свой новый альбом This is Me… Now и одновременно выпустила два фильма, посвящённые истории её отношений с Беном Аффлеком. Казалось, что артистка решила поделиться самыми сокровенными моментами своей жизни через творчество, надеясь, что это укрепит их связь и позволит фанатам увидеть их любовь изнутри.

Первый кризис в отношениях Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

Бен Аффлек и Джей Ло разводятся: подробности. Фото © ТАСС / ABACA

Но планы Лопес пошли не по сценарию. Альбом не оправдал ожиданий, не сумев занять высокие позиции в чартах, а фильмы получили прохладные отзывы как от критиков, так и от зрителей. Спустя всего месяц после этих неудачных релизов, в конце апреля, пара решила разойтись. Многие заметили параллели с их первым разрывом: снова чрезмерное внимание, снова давление со стороны публики и СМИ. Возможно, попытка вынести личную жизнь на всеобщее обозрение стала ошибкой, которую они уже допускали раньше.

Развод как пиар: попытка вернуть интерес или совпадение?

Life.ru раскрывает причины развода Лопес и Аффлека. Фото © ТАСС / ABACA

Некоторые скептики сразу же заподозрили, что развод — не что иное, как тщательно спланированный пиар-ход. После провальных релизов внимание к персональной драме могло бы подогреть интерес к творчеству Лопес. Однако подобная стратегия, если она действительно имела место, не принесла ожидаемых результатов. Публика устала от постоянных перипетий в жизни звёзд и на этот раз не стала массово поддерживать артистку.

Новый образ Бена накануне развода

Зачем Бен Аффлек сменил стиль? Фото © metro.co.uk / BlueLoveImages / LagossipTV / The Image Direct / Backgrid

Тут сразу вспоминается ситуация, что в начале августа 2024 года Бена Аффлека заметили кардинально изменившим имидж: новая причёска и обновлённый гардероб. Поклонники гадали, связано это с подготовкой к новой роли или актёр просто решил освежить образ. Теперь, когда информация о разводе стала публичной, становится очевидно, что Бен таким образом пытается справиться с переживаниями и начать новую главу в своей жизни.