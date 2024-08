Дженнифер Лопес и Бен Аффлек разводятся: конец голливудской сказки

В феврале 2024 года Дженнифер Лопес представила миру свой новый альбом This is Me… Now и одновременно выпустила два фильма, посвящённые истории её отношений с Беном Аффлеком. Казалось, что артистка решила поделиться самыми сокровенными моментами своей жизни через творчество, надеясь, что это укрепит их связь и позволит фанатам увидеть их любовь изнутри.