Пригожин возмутился словами депутата об "украинской" афише Валерии
Пригожин назвал провокацией слова Лантратовой об "украинской" афише Валерии
В Госдуме, видимо, нечем заняться, кроме как обсуждать концертную афишу певицы Валерии. Об этом заявил NEWS.ru её муж и продюсер Иосиф Пригожин, возмутившись словами депутата Яны Лантратовой. Та подняла вопрос о цветовом наполнении анонса концерта певицы, усмотрев в сочетании синего и жёлтого цветов флаг Украины. Пригожин подчеркнул, что на афише много логотипов популярных каналов, без которых не утверждаются цвета.
"Вообще без цветов останемся? Депутатам, видимо, заняться больше нечем. Это называется провокация. Даже если афиша была жёлто-синей, мы что под видом какого-то флага идём? Докапываются на ровном месте. Никого не трогаем, ищут какой-то повод. Видимо, обсуждать нечего, дальше обсудим афишу Валерии", — заявил Пригожин.
Он также обратил внимание, что не знает, возможно ли в РФ использовать сочетание жёлтого и синего цветов. По словам продюсера, цветопередача может искажаться во время печати. К тому же цветовая гамма может выглядеть иначе под влиянием камеры и света. Пригожин вспомнил, как совершенно случайно на одной из съёмок на федеральном канале фон оказался жёлтым, тогда как певица Валерия пришла в синем. Пригожин возмутился, не придётся ли теперь носить наряды только в белом, чёрном или сером цветах.
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Агентство "Москва" / Александр Авилов