Пригожин возмутился словами депутата об "украинской" афише Валерии

В Госдуме, видимо, нечем заняться, кроме как обсуждать концертную афишу певицы Валерии. Об этом заявил NEWS.ru её муж и продюсер Иосиф Пригожин, возмутившись словами депутата Яны Лантратовой. Та подняла вопрос о цветовом наполнении анонса концерта певицы, усмотрев в сочетании синего и жёлтого цветов флаг Украины. Пригожин подчеркнул, что на афише много логотипов популярных каналов, без которых не утверждаются цвета.

Он также обратил внимание, что не знает, возможно ли в РФ использовать сочетание жёлтого и синего цветов. По словам продюсера, цветопередача может искажаться во время печати. К тому же цветовая гамма может выглядеть иначе под влиянием камеры и света. Пригожин вспомнил, как совершенно случайно на одной из съёмок на федеральном канале фон оказался жёлтым, тогда как певица Валерия пришла в синем. Пригожин возмутился, не придётся ли теперь носить наряды только в белом, чёрном или сером цветах.