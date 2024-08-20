Осудивший СВО Лагутенко готов выступать и перед россиянами, и перед украинцами за 7 млн рублей

Осудивший СВО Илья Лагутенко готов выступать и перед россиянами, и перед украинцами за 7 млн рублей. "Мумий тролль" соглашается на корпоративы перед русскоязычной публикой только в США, где он сейчас гастролирует.

Как выяснил SHOT, хиты типа "Владивосток-2000", "Медведица", "Невеста" и т.д. Лагутенко и ко готовы спеть за 80 тысяч долларов ( около 7 млн рублей). Деньги за выступление рокеры просят переводить на счёт американской компании. В Россию "Мумий троль" приезжать пока не планирует из-за слишком плотного графика гастролей в Америке. Поэтому корпоративы готовы брать только в перерывах между туром .

При словах многомиллионных заработках в США Лагутенко не спешит расставаться с бизнесом в России. По нашим данным, на его имя всё ещё зарегистрировано ИП, управляющее шестью товарными знаками, в том числе "Мумий Тролль Music Bar" — модным столичным заведением на Новом Арбате. Также Лагутенко остаётся совладелеьцем компании ООО "Лагуна", которая занимается продажей музыкальных записей. За прошлый год эта только контора принесла певцу 7,7 млн рублей.

Интерьеры подмосковного коттеджа Ильи Лагутенко. Фото © SHOT

Дом солиста "Мумий тролль" на Новорижском шоссе оценивается более чем в 40 млн рублей. Фото © SHOT

Дом в элитном коттеджном посёлке под Москвой — не единственная недвижимость Лагутенко в России. Фото © SHOT

Также в России у "мумий троляя" остаётся недвижимость. Лагутенко, по данным SHOT, не стал продавать свой загородный дом (на фото) в коттеджном посёлке на Новорижском шоссе в бассейном и банным комплексом, стоимость которого оценивается более чем в 40 млн рублей. Кроме того, музыкант всё ещё прописан в квартире в Покровском-Стрешнево, где скромно делит долю вместе с мамой, хотя по факту живёт в солнечном Лос-Анджелесе. Единственная недвижимость, которую продал Лагутенко — это его знаменитая четырёхкомнатная квартира на Остоженке, но сделка была задолго до начала СВО — в 2006 году.