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21 августа, 02:53

Лопес подала на развод с актёром Аффлеком

TMZ: Дженнифер Лопес подала документы на развод с Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Обложка © ТАСС / Image Press Agency / ABACA

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Обложка © ТАСС / Image Press Agency / ABACA

Актриса и певица Дженнифер Лопес подала на развод с актёром Беном Аффлеком. Соответствующие документы она предоставила в суд, пишет портал TMZ.

В них указано, что актёры расстались 26 апреля 2024 года. Брачный контракт они не заключали. Совместная история пары тянется довольно давно: они обручились в конце 2002 года, в 2004 году разорвали помолвку, в 2021-м воссоединились, а через год официально оформили отношения.

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Напомним, в мае стало известно, что Бен Аффлек съехал от Дженнифер Лопес. Зарубежные СМИ сообщали, что пара готовится к разводу после двух лет брака. В конце июня появилась информация, что актёр окончательно покинул особняк, в котором проживал вместе с певицей.

Анатолий Симоненко
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