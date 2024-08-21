Лопес подала на развод с актёром Аффлеком

В них указано, что актёры расстались 26 апреля 2024 года. Брачный контракт они не заключали. Совместная история пары тянется довольно давно: они обручились в конце 2002 года, в 2004 году разорвали помолвку, в 2021-м воссоединились, а через год официально оформили отношения.