Лопес подала на развод с актёром Аффлеком
TMZ: Дженнифер Лопес подала документы на развод с Беном Аффлеком
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Обложка © ТАСС / Image Press Agency / ABACA
Актриса и певица Дженнифер Лопес подала на развод с актёром Беном Аффлеком. Соответствующие документы она предоставила в суд, пишет портал TMZ.
В них указано, что актёры расстались 26 апреля 2024 года. Брачный контракт они не заключали. Совместная история пары тянется довольно давно: они обручились в конце 2002 года, в 2004 году разорвали помолвку, в 2021-м воссоединились, а через год официально оформили отношения.
Напомним, в мае стало известно, что Бен Аффлек съехал от Дженнифер Лопес. Зарубежные СМИ сообщали, что пара готовится к разводу после двух лет брака. В конце июня появилась информация, что актёр окончательно покинул особняк, в котором проживал вместе с певицей.