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7 августа, 08:27

Кризис среднего возраста или "предпродажный тюнинг": зачем Бен Аффлек сменил стиль

Не утихают споры поклонников звёздной пары Аффлека и Джей Ло из-за новой причёски Бена. Развод неизбежен, и актёр готовится к новому этапу в жизни? Или пытается преодолеть кризис среднего возраста и остаться с любимой? Life.ru поинтересовался у клинического психолога.

Кризисы, самооценка и переживания у парней всегда крутятся вокруг либидо и сексуальной активности. После 50 мужчина продолжает ориентироваться на эталон, который достиг в 20-летнем возрасте. Но с годами происходит естественное снижение либидо, что толкает мужчину переживать о собственной маскулинности и привлекательности.

Зачем Бен Аффлек сменил стиль? Фото © metro.co.uk / BlueLoveImages / LAGOSSIPTV / The Image Direct / BACKGRID

Зачем Бен Аффлек сменил стиль? Фото © metro.co.uk / BlueLoveImages / LAGOSSIPTV / The Image Direct / BACKGRID

Кризис среднего возраста накладывается на кризис самоидентичности, и любое дополнительное потрясение может вызвать эмоциональный взрыв или привести к депрессии.

Например, Бен Аффлек, которому уже исполнился 51 год, недавно расстался с Дженнифер Лопес и сделал то, что делает половина мужчин, стараясь вырваться из штопора кризисов, — сменил имидж.

Станислав Самбурский

Клинический психолог

Например, Бен Аффлек, которому уже исполнился 51 год, недавно расстался с Дженнифер Лопес и сделал то, что делает половина мужчин, стараясь вырваться из штопора кризисов, — сменил имидж.
Например, Бен Аффлек, которому уже исполнился 51 год, недавно расстался с Дженнифер Лопес и сделал то, что делает половина мужчин, стараясь вырваться из штопора кризисов, — сменил имидж.

Как рассказывает клинический психолог Станислав Самбурский в разговоре с Life.ru, для Бена Аффлека Дженнифер была давнишней любовью, с которой они вместе переживали американские горки в отношениях, расставались и возобновляли отношения спустя много лет. "Расставание с партнёром, которого считают настоящей второй половинкой, для взрослого человека более травматично, чем потеря родителей", поясняет эксперт.

В 50 мужчина неожиданно понимает, что половина жизни уже позади, а впереди — неизвестность. Для актёров это вдвойне тяжело, ведь чем старше становишься, тем на меньшее количество ролей можешь претендовать. Невозможно быть Бэтменом в 60, да и в 50 тоже сложно.

Ролей для возрастных артистов мало, с каждым годом всё ниже шансы на занятость в кассовых проектах, либидо падает, любимая женщина уходит, впереди неизвестность — всё это можно осознать и оценить холодной головой, когда речь идёт о других.

Развод неизбежен? Бен Аффлек готовится расстаться с Дженнифер Лопес. Фото © ТАСС / Jordan Strauss / Invision / AP

Развод неизбежен? Бен Аффлек готовится расстаться с Дженнифер Лопес. Фото © ТАСС / Jordan Strauss / Invision / AP

Но, как подчёркивает клинический психолог, когда у мужчины пропадает юношеская лёгкость в теле, очень страшно признать, что ты стареешь. Остаётся забиться в угол или бросить вызов себе и обществу, попытавшись доказать, что ты молод и полон сил.

Расставание во взрослом возрасте становится катализатором, который заставляет мужчину быстро искать возможности "остаться мужиком" в своих глазах. Начинается пересмотр успехов и неудач в жизни, предпринимаются кардинальные попытки вернуть молодость.

Станислав Самбурский

Клинический психолог

Расставание во взрослом возрасте становится катализатором, который заставляет мужчину быстро искать возможности "остаться мужиком" в своих глазах. Начинается пересмотр успехов и неудач в жизни, предпринимаются кардинальные попытки вернуть молодость.
Расставание во взрослом возрасте становится катализатором, который заставляет мужчину быстро искать возможности "остаться мужиком" в своих глазах. Начинается пересмотр успехов и неудач в жизни, предпринимаются кардинальные попытки вернуть молодость.

Эксперт приводит в пример мужчин, которые никогда не были байкерами, всю жизнь носили классику и вдруг резко переодеваются в кожаные куртки и покупают мотоцикл. То есть выбирают всё то, что является символом молодости и безбашенности.

Резкая смена имиджа, как хорошая предпродажная подготовка, даёт возможность привлечь внимание.

Станислав Самбурский

Клинический психолог

Резкая смена имиджа, как хорошая предпродажная подготовка, даёт возможность привлечь внимание.
Резкая смена имиджа, как хорошая предпродажная подготовка, даёт возможность привлечь внимание.

Страх остаться не у дел особенно ярко выражен у представителей творческих профессий, которые редко могут связать свою жизнь и серьёзно встречаться с людьми не из индустрии.

Почему Аффлек так неожиданно сменил стиль. Фото © metro.co.uk / BlueLoveImages / LAGOSSIPTV / The Image Direct / BACKGRID © ТАСС / Bauer-Griffin / INSTARImages / ABACA

Почему Аффлек так неожиданно сменил стиль. Фото © metro.co.uk / BlueLoveImages / LAGOSSIPTV / The Image Direct / BACKGRID © ТАСС / Bauer-Griffin / INSTARImages / ABACA

Глядя на нового 50-летнего байкера Бена Аффлека, хочется верить, что реинвенция личности (изменение и развитие личности в результате жизненных потрясений) и новый имидж помогут ему почувствовать себя обновлённым и готовым к новым отношениям.

Каждый имеет право бахнуть карешку после расставания, надеть кожанку и поехать на мотоцикле в поиске новой жизни.

Станислав Самбурский

Клинический психолог

Каждый имеет право бахнуть карешку после расставания, надеть кожанку и поехать на мотоцикле в поиске новой жизни.
Каждый имеет право бахнуть карешку после расставания, надеть кожанку и поехать на мотоцикле в поиске новой жизни.

Внешние трансформации после расставания, как подытоживает клинический психолог, — это не прихоть, а глубокий психологический процесс. Это внешнее проявление страха одиночества, желания привлечь к себе внимание и начать новую жизнь. Так что не будем строго судить Бена Аффлека, у него сейчас в любом случае трудный период.

7 фильмов-мелодрам, которые стоит посмотреть в 2024 году
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Обложка ©

metro.co.uk / BlueLoveImages / AGOSSIPTV / The Image Direct / BACKGRID © ТАСС / ZUMA / Jeff Spicer

Ольга Годуненко
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