Кризис среднего возраста или "предпродажный тюнинг": зачем Бен Аффлек сменил стиль

Кризисы, самооценка и переживания у парней всегда крутятся вокруг либидо и сексуальной активности. После 50 мужчина продолжает ориентироваться на эталон, который достиг в 20-летнем возрасте. Но с годами происходит естественное снижение либидо, что толкает мужчину переживать о собственной маскулинности и привлекательности.

Зачем Бен Аффлек сменил стиль? Фото © metro.co.uk / BlueLoveImages / LAGOSSIPTV / The Image Direct / BACKGRID

Кризис среднего возраста накладывается на кризис самоидентичности, и любое дополнительное потрясение может вызвать эмоциональный взрыв или привести к депрессии.

Например, Бен Аффлек, которому уже исполнился 51 год, недавно расстался с Дженнифер Лопес и сделал то, что делает половина мужчин, стараясь вырваться из штопора кризисов, — сменил имидж. Станислав Самбурский Клинический психолог

Как рассказывает клинический психолог Станислав Самбурский в разговоре с Life.ru, для Бена Аффлека Дженнифер была давнишней любовью, с которой они вместе переживали американские горки в отношениях, расставались и возобновляли отношения спустя много лет. "Расставание с партнёром, которого считают настоящей второй половинкой, для взрослого человека более травматично, чем потеря родителей", — поясняет эксперт.

В 50 мужчина неожиданно понимает, что половина жизни уже позади, а впереди — неизвестность. Для актёров это вдвойне тяжело, ведь чем старше становишься, тем на меньшее количество ролей можешь претендовать. Невозможно быть Бэтменом в 60, да и в 50 тоже сложно.

Ролей для возрастных артистов мало, с каждым годом всё ниже шансы на занятость в кассовых проектах, либидо падает, любимая женщина уходит, впереди неизвестность — всё это можно осознать и оценить холодной головой, когда речь идёт о других.

Развод неизбежен? Бен Аффлек готовится расстаться с Дженнифер Лопес. Фото © ТАСС / Jordan Strauss / Invision / AP

Но, как подчёркивает клинический психолог, когда у мужчины пропадает юношеская лёгкость в теле, очень страшно признать, что ты стареешь. Остаётся забиться в угол или бросить вызов себе и обществу, попытавшись доказать, что ты молод и полон сил.

Расставание во взрослом возрасте становится катализатором, который заставляет мужчину быстро искать возможности "остаться мужиком" в своих глазах. Начинается пересмотр успехов и неудач в жизни, предпринимаются кардинальные попытки вернуть молодость. Станислав Самбурский Клинический психолог

Эксперт приводит в пример мужчин, которые никогда не были байкерами, всю жизнь носили классику и вдруг резко переодеваются в кожаные куртки и покупают мотоцикл. То есть выбирают всё то, что является символом молодости и безбашенности.

Резкая смена имиджа, как хорошая предпродажная подготовка, даёт возможность привлечь внимание. Станислав Самбурский Клинический психолог

Страх остаться не у дел особенно ярко выражен у представителей творческих профессий, которые редко могут связать свою жизнь и серьёзно встречаться с людьми не из индустрии.

Почему Аффлек так неожиданно сменил стиль. Фото © metro.co.uk / BlueLoveImages / LAGOSSIPTV / The Image Direct / BACKGRID © ТАСС / Bauer-Griffin / INSTARImages / ABACA

Глядя на нового 50-летнего байкера Бена Аффлека, хочется верить, что реинвенция личности (изменение и развитие личности в результате жизненных потрясений) и новый имидж помогут ему почувствовать себя обновлённым и готовым к новым отношениям.

Каждый имеет право бахнуть карешку после расставания, надеть кожанку и поехать на мотоцикле в поиске новой жизни. Станислав Самбурский Клинический психолог