Сегодня Михаилу Горшенёву, фронтмену легендарной панк-группы "Король и Шут", исполнился бы 51 год. Хотя Михаил ушёл от нас рано, его предсказания о России и Украине до сих пор заставляют задуматься. Словно пророк, он раз за разом высказывался на темы, которые стали реальностью. Сегодня многие его слова звучат как откровения.

Крым — навсегда русский

Пророчества Горшка: что предсказал лидер "Короля и Шута". Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Михаил никогда не стеснялся высказываться на острые политические темы. В 2011 году на фестивале современного искусства в Крыму он прямо заявил, что полуостров "всегда был и будет частью России". Эти слова тогда вызвали бурю эмоций. Не все воспринимали их всерьёз. Но спустя всего несколько лет события развернулись так, что слова Горшенёва оказались пророческими. Сегодня его поклонники вспоминают этот момент с трепетом и восхищением — не каждый день рок-звезда оказывается правдивым предсказателем.

О единстве народов и "русских" украинцах

Горшок был известен своей прямотой и честностью. Он часто высказывал свои взгляды без страха последствий. В одном из своих интервью он сказал: "Вся Украина — русские! С Киева — русские!" В то время многие восприняли это как провокацию или шутку, но сейчас его слова звучат как пророчество о будущих конфликтах и спорах вокруг идентичности и единства народов.

Политика и культура: не только музыка

Почему Горшок называл украинцев русскими: взгляд музыканта. Фото © ТАСС / Владимир Астапкович

Михаил не ограничивался только политическими заявлениями. Он говорил и о культуре, в том числе о знаменитых личностях Украины. В 2009 году он в одном из интервью назвал лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука "бандеровцем", предрекая, что тот ещё покажет своё отношение к России. И правда, Вакарчук стал активным участником политической жизни Украины, поддерживая события на Майдане и реформы, направленные на отдаление от России.

Третья мировая война?

Пожалуй, самое удивительное предсказание Горшенёва касалось событий глобальных масштабов. В одном из своих выступлений он говорил о возможности третьей мировой войны, где Россия и Китай выступят против Европы и США. Эти слова звучат как предостережение и сегодня, когда мир переживает непростые времена, а геополитическое напряжение снова на пиковых значениях. Life.ru как раз рассказал, что такое Часы Судного дня и что будет, когда они покажут полночь.

О молодёжи и будущем России

Горшок о будущем России: удивительные предсказания. Фото © ТАСС / Александр Саверкин

Горшок также высказывал своё мнение о русской молодёжи, называя её "самой счастливой" за то, что у неё есть возможность жить в стране с таким богатым культурным наследием. Он надеялся, что молодые люди смогут использовать это наследие, чтобы строить будущее России, полное творчества и свободы.