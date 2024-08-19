Ростовчанка по указке аферистов стала серийной поджигательницей ТЦ, чтобы предотвратить "теракты"

Жительница Ростова-на-Дону попалась на удочку мошенников, и в итоге не только лишилась денег, но и рискует серьёзно ответить за серию поджогов в торговых центрах. Подробности очередного бесчеловечного развода публикует пресс-служба областного главка МВД.

Жительница Ростова-на-Дону — о том, как мошенники заставили её устроить серию поджогов. Видео © Telegram / Донская полиция

Всё началось со звонка от неизвестных, убедивших жертву, что её номер "просрочен". Получив желаемые данные, они взломали её аккаунт на "Госуслугах", после чего "сотрудники ЦБ", намеревавшиеся "спасти" средства женщины, попросили её взять кредит. Полученные деньги ростовчанка перевела на "безопасный счёт". Но и на этом бесчеловечные разводили не остановились.

"[Якобы правоохранитель] сказал, что, по его данным, готовится теракт в детском саду и ещё одном учреждении... Подозреваемые находятся в торговых центрах. [Он] дал чёткие указания: купить фейерверк, подняться на этаж, в магазин, создать шумиху. Якобы опергруппа уже на подходе, и никаких последствий не будет", — поделилась задержанная.

На видео — одна из таких "шумих". Можно заметить, как женщина ставит коробку с салютом между торговыми рядами и, когда она отходит подальше, на месте раздаются взрывы, а к потолку начинают подниматься клубы дыма. По пути в третий торговый центр уже серийная поджигательница купила аж канистру бензина. Горючая жидкость была вылита на пол магазина и подожжена.

Благо, от действий мнительной женщины никто не пострадал. А ведь за такое "содействие следствию" ей, уже кинутой на кредит, обещали грамоту. Правда, также аферисты угрожали жертве возможной ответственностью за якобы спонсирование ВСУ. Реальная же полиция возбудила против женщины уголовное дело по статье "Хулиганство".