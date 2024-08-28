От лица Россетей: Россиян предупредили о новой мошеннической схеме

Мошенники стали втираться в доверие россиян под видом сотрудников Россетей. Об этом граждан предупредила куратор платформы Народного фронта "Мошеловка" Алла Храпунова. По её словам, злоумышленники взламывают аккаунт на Госуслугах под предлогом замены счётчиков.

«Недавно мошенники активно начали эксплуатировать легенду о необходимости установки или замены приборов учёта электроэнергии (счётчиков). Мошенники от лица Россетей запрашивали у жителей персональные данные и логин от портала Госуслуги», — рассказала эксперт в беседе с РИА «Новости».