От лица Россетей: Россиян предупредили о новой мошеннической схеме
Эксперт Храпунова: Мошенники начали использовать уловку с заменой счётчиков
Мошенники стали втираться в доверие россиян под видом сотрудников Россетей. Об этом граждан предупредила куратор платформы Народного фронта "Мошеловка" Алла Храпунова. По её словам, злоумышленники взламывают аккаунт на Госуслугах под предлогом замены счётчиков.
«Недавно мошенники активно начали эксплуатировать легенду о необходимости установки или замены приборов учёта электроэнергии (счётчиков). Мошенники от лица Россетей запрашивали у жителей персональные данные и логин от портала Госуслуги», — рассказала эксперт в беседе с РИА «Новости».
Ранее россиян предупредили о новой мошеннической схеме в Telegram. Эксперты отметили, что после ареста Павла Дурова под видом сотрудников техподдержки злоумышленники стали пугать пользователей мессенджера потерей чатов и каналов. Под видом специалистов они предлагают сделать резервную копию данных или перенести их на безопасный ресурс. Для этого мошенники отправляют жертве стороннюю ссылку, перейдя по которой нужно вводить личные данные.
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