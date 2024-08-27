Мошенники перешли на свежий шаблон хищения денег «от имени Госархива»
ВТБ: Мошенники начали представляться сотрудниками Госархива для хищения денег
Специалисты ВТБ заметили повышение активности среди аферистов по схеме, когда злоумышленник выдаёт себя за сотрудника Госархива. Об этом рассказали в пресс-службе банка.
Задумка состоит в том, чтобы представиться человеком из организации, которая даже не имеет отношения к деньгам, чтобы не дать жертве повод усомниться в своей подлинности, пояснили представители кредитной организации.
Суть схемы такова: жертве поступает звонок от имени сотрудников Госархива, которые с самыми добрыми намерениями хотят передать адресату невостребованные письма, однако данных об отправителе у них нет. Далее они предлагают забрать посылку в любом отделении МФЦ или «Почты России», выбрав удобные дату и время для онлайн записи. После этого на телефон человека приходит сообщение с заветным кодом, который, конечно же, просят озвучить в трубку. Как только жертва называет цифры, аферист начинает праздновать победу, поскольку в его руках оказывается доступ к цифровым сервисам, включая «Госуслуги» и онлайн-банк.
В ВТБ отметили, что самым верным способом не попасться на подобную уловку является использование определителя номеров, показывающего лишь полезные звонки из реальных ведомств.
Но таких паттернов у мошенников набралось уже немало, поэтому ранее Life.ru предупредил о трёх схемах, которые аферисты чаще всего используют, чтобы выудить деньги у ничего не подозревающего человека.
Shutterstock / FOTODOM / Artem Oleshko