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27 августа, 09:39

Мошенники перешли на свежий шаблон хищения денег «‎от имени Госархива»

ВТБ: Мошенники начали представляться сотрудниками Госархива для хищения денег

Специалисты ВТБ заметили повышение активности среди аферистов по схеме, когда злоумышленник выдаёт себя за сотрудника Госархива. Об этом рассказали в пресс-службе банка.

Задумка состоит в том, чтобы представиться человеком из организации, которая даже не имеет отношения к деньгам, чтобы не дать жертве повод усомниться в своей подлинности, пояснили представители кредитной организации.

Суть схемы такова: жертве поступает звонок от имени сотрудников Госархива, которые с самыми добрыми намерениями хотят передать адресату невостребованные письма, однако данных об отправителе у них нет. Далее они предлагают забрать посылку в любом отделении МФЦ или «Почты России», выбрав удобные дату и время для онлайн записи. После этого на телефон человека приходит сообщение с заветным кодом, который, конечно же, просят озвучить в трубку. Как только жертва называет цифры, аферист начинает праздновать победу, поскольку в его руках оказывается доступ к цифровым сервисам, включая «Госуслуги» и онлайн-банк.

В ВТБ отметили, что самым верным способом не попасться на подобную уловку является использование определителя номеров, показывающего лишь полезные звонки из реальных ведомств.

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Но таких паттернов у мошенников набралось уже немало, поэтому ранее Life.ru предупредил о трёх схемах, которые аферисты чаще всего используют, чтобы выудить деньги у ничего не подозревающего человека.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Artem Oleshko

Владимир Озеров
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