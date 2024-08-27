Мошенники перешли на свежий шаблон хищения денег «‎от имени Госархива»

Специалисты ВТБ заметили повышение активности среди аферистов по схеме, когда злоумышленник выдаёт себя за сотрудника Госархива. Об этом рассказали в пресс-службе банка.

Задумка состоит в том, чтобы представиться человеком из организации, которая даже не имеет отношения к деньгам, чтобы не дать жертве повод усомниться в своей подлинности, пояснили представители кредитной организации.

Суть схемы такова: жертве поступает звонок от имени сотрудников Госархива, которые с самыми добрыми намерениями хотят передать адресату невостребованные письма, однако данных об отправителе у них нет. Далее они предлагают забрать посылку в любом отделении МФЦ или «Почты России», выбрав удобные дату и время для онлайн записи. После этого на телефон человека приходит сообщение с заветным кодом, который, конечно же, просят озвучить в трубку. Как только жертва называет цифры, аферист начинает праздновать победу, поскольку в его руках оказывается доступ к цифровым сервисам, включая «Госуслуги» и онлайн-банк.

В ВТБ отметили, что самым верным способом не попасться на подобную уловку является использование определителя номеров, показывающего лишь полезные звонки из реальных ведомств.