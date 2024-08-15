Криптомошенники начали грабить россиян при покупке горящих авиабилетов со скидкой до 30%
Аферисты продают россиянам фейковые авиабилеты, деньги попадают в криптокошельки
В разгар туристического сезона мошенники придумали новую схему развода людей. Путешественники якобы покупают горящие авиабилеты, а на деле приобретают криптовалюту для афериста, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.
Пострадавшая рассказала, как её развели мошенники при покупке дешёвых авиабилетов. Видео © SHOT ПРОВЕРКА
По информации телеграм-канала, злоумышленники "продают" билеты на самолёт со скидкой 20–30% в соцсетях. "Менеджер" уверяет, что дешёвые билеты ему сливают сотрудники крупнейших авиакомпаний. Затем аферист якобы "бронирует" место и "оформляет" электронный документ. Клиенты ведутся на мошенников не только благодаря акциям, красивым фотографиям, но и купленным положительным отзывам. Каждая оплата проходит всегда через карты совершенно разных людей.
Аккаунт женщины, которая предлагала горящие авиабилеты. Коллаж © SHOT ПРОВЕРКА
Одна из пострадавших рассказала, что связалась по телефону, куда переводила деньги, и выяснила, что этот человек в тот день продавал криптовалюту на бирже. "Продавец" авиабилетов указал именно его реквизиты для оплаты. Потерпевшая отметила, что аферист купил криптовалюту за чужой счёт, оставил продавца с "чёрными деньгами" и обманул путешественников. Пострадавшие обратились в полицию.
"На сайте билет на мою дату на подходящее мне время стоит приблизительно 25 тысяч рублей. А вот эта Елена, она же предлагала купить билет за 18 800 рублей. После того как я перевела деньги, конечно же она пропала", — пояснила туристка.
А ранее Life.ru рассказывал, что свыше 20 жителей Татарстана стали жертвами мошенничества со стороны туристического агента. Аферистка отказывается возвращать деньги клиентам и угрожает им. Сумма ущерба может составлять несколько миллионов рублей.
Shutterstock / FOTODOM / Maxx-Studio