"Сиди и не рыпайся, понял?" Быдло-турагент из Казани угрожает обворованным клиентам

Свыше 20 жителей Татарстана стали жертвами мошенничества со стороны турагента Анжелы Мусиной из Казани. Дамочка не только отказывается возвращать деньги своим клиентам, но и грозит "войной" в личной переписке тем, кто связался с ней для решения ситуации. Предупреждения об обращении в полицию почему-то не производят особого эффекта. Как рассказали SHOT ПРОВЕРКЕ обманутые люди, сумма ущерба может составлять несколько миллионов рублей.

Туристический агент из Казани Анжела угрожает "войной" обманутому клиенту. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

"Никакой ты не опер. Опера в Египты не ездят. <...> Сиди и не рыпайся, понял? Ты чего хочешь добиться, чтобы я тебе 94 тысячи вернула, что ли? Стольник перевела, а? Всё. И что ты хочешь добиться дальше? Войну ты мне объявил — значит, будет война", — так она ответила одному из своих клиентов, который пытался получить назад вверенные Анжеле деньги.

В беседе с SHOT обманутые клиенты сообщили, что туристический агент работает с крупными туроператорами FunSun Travel и Сoral Travel. Действовала наглая мошенница следующим образом: люди переводили ей суммы, которыми она должна была оплатить туры. Однако большую часть полученных средств Анжела присваивала себе, а путёвки, соответственно, оставались неоплаченными. Завершалась ситуация с элементом "сюрприза": оператор сообщал об отсутствии оплаты за тур за один день до вылета, когда уже не оставалось времени переиграть планы на отпуск.

Ответ турагента одному из обманутых клиентов по поводу оплаты путёвки. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Среди пострадавших от "услуг" Анжелы есть семьи с детьми, вдова-пенсионерка, которая планировала поездку в ОАЭ за 220 тысяч кто-то потратил 600 тысяч рублей на поездку в Турцию, и множество других жителей Казани. Причём некоторые из этих людей ранее работали с турагентом и никаких проблем не возникало — зато в этом сезоне её буквально не узнать. Туристы, которым испортили отпуск, уже связались друг с другом и обратились в полицию. К слову, кому-то Анжела ранее всё же обещала вернуть деньги, но теперь не берёт трубки.