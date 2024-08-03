Российских туристов на Мальдивах атаковали песчаные блохи
Российских туристов на Мальдивах атаковали песчаные блохи. Самки этих насекомых залезают под кожу, откладывая там личинки, пишет SHOT ПРОВЕРКА. По данным телеграм-канала, многие путешественники узнали о таком "хозяине пляжей" только по прибытии на отдых.
Последствия укусов мальдивских песчаных блох. Фото © SHOT ПРОВЕРКА
Последствия укусов мальдивских песчаных блох на Мальдивах. Фото © SHOT ПРОВЕРКА
Подхватить этих блох можно в тропических странах. От укусов у людей опухает тело, может подняться температура. Опытные путешественники предлагают превентивно бороться с этими насекомыми, используя кокосовое масло. По словам экспертов, в случае укуса самки нужно незамедлительно обращаться к хирургам.
А ранее туристы массово пожаловались на укусы тропических рыб на Мальдивах. Смешная рыбка-триггер с выпученными глазами и торчащими зубами на деле оказалась не такой милой и дружелюбной. Она нападает на проплывающих людей и прокусывает их кожу острыми зубами, таким образом защищая потомство.
Unsplash / Dion Tavenier