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3 августа, 07:34

Российских туристов на Мальдивах атаковали песчаные блохи

Российских туристов на Мальдивах атаковали песчаные блохи. Самки этих насекомых залезают под кожу, откладывая там личинки, пишет SHOT ПРОВЕРКА. По данным телеграм-канала, многие путешественники узнали о таком "хозяине пляжей" только по прибытии на отдых.

Последствия укусов мальдивских песчаных блох. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Последствия укусов мальдивских песчаных блох. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Последствия укусов мальдивских песчаных блох на Мальдивах. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Последствия укусов мальдивских песчаных блох на Мальдивах. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Подхватить этих блох можно в тропических странах. От укусов у людей опухает тело, может подняться температура. Опытные путешественники предлагают превентивно бороться с этими насекомыми, используя кокосовое масло. По словам экспертов, в случае укуса самки нужно незамедлительно обращаться к хирургам.

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А ранее туристы массово пожаловались на укусы тропических рыб на Мальдивах. Смешная рыбка-триггер с выпученными глазами и торчащими зубами на деле оказалась не такой милой и дружелюбной. Она нападает на проплывающих людей и прокусывает их кожу острыми зубами, таким образом защищая потомство.

Обложка ©

Unsplash / Dion Tavenier

Анатолий Симоненко
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