Российских туристов на Мальдивах атаковали песчаные блохи. Самки этих насекомых залезают под кожу, откладывая там личинки, пишет SHOT ПРОВЕРКА. По данным телеграм-канала, многие путешественники узнали о таком "хозяине пляжей" только по прибытии на отдых.

Последствия укусов мальдивских песчаных блох. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Последствия укусов мальдивских песчаных блох на Мальдивах. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Подхватить этих блох можно в тропических странах. От укусов у людей опухает тело, может подняться температура. Опытные путешественники предлагают превентивно бороться с этими насекомыми, используя кокосовое масло. По словам экспертов, в случае укуса самки нужно незамедлительно обращаться к хирургам.