Украинец умер от страха из-за крылатых хищников на пляже в Италии Corriere della Sera: В Италии украинец умер после атаки осиного роя 29 июля, 09:40 В Италии украинец умер после атаки на него осиного роя. Обложка © freepik / wirestock

В Италии прямо на пляже скончался гражданин Украины, которого напугал рой ос. По данным следствия, смерть наступила вовсе не от укусов крылатых хищников, а от сердечного приступа из-за страха перед насекомыми, пишет газета Corriere della Sera.

47-летний украинский инженер пришёл отдохнуть на пляж в городе Кротоне. Внезапно над ним появилась целое скопище ос. Мужчина бросился в море, чтобы спастись, но в воде у него случился сердечный приступ. Спасатели какое-то время не могли достать тело, так как насекомые кружили над местом трагедии, не давая никому приблизиться.

Прибывшие медики не обнаружили на теле укусов, скорее всего гибель наступила из-за страха в момент опасности. Сейчас власти приказали закрыть пляж. Предположительно, рой ос обосновался где-то в песке и умерший случайно наступил на него.

Ранее также сообщалось, что потепление приводит к тому, что членистоногие и насекомые из южных регионов перебираются на север. В частности в Москве и Московской области заметили два вида ос, которые обычно обитают на югах: ос пелопей и сколий-гигантов.

Авторы Татьяна Миссуми