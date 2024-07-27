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27 июля, 16:15

Тропический кусь: Туристы жалуются на нападения смешных, но зубастых рыбок на Мальдивах

Туристы массово жалуются на укусы тропических рыб на Мальдивах

Туристы массово жалуются на укусы тропических рыб на Мальдивах, сообщает SHOT ПРОВЕРКА. Смешная рыбка-триггер с выпученными глазами и торчащими зубами на деле оказалась не такой милой и дружелюбной. Она нападает на проплывающих людей и прокусывает их кожу острыми зубами, таким образом защищая потомство.

Туристы массово жалуются на укусы тропических рыб на Мальдивах. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

Опытные мальдивские дайверы говорят, что настроение рыбы-триггера трудно предугадать, поэтому они стараются держаться от неё подальше. Однако неопытные туристы мало знают об этой опасной живности, попадают в её ловушку и остаются покусанными.

Отдыхающие признаются, что теперь им страшно ездить на курорт.

На Мальдивах акула напала на туриста и чуть не откусила ему ногу
На Мальдивах акула напала на туриста и чуть не откусила ему ногу

А в мае Life.ru рассказывал про российского туриста, который стал целью неизвестной и, возможно, опасной рыбы на Маврикии. Супруга пострадавшего рассказала, что мужчина решил просто искупаться на пляже у своего пятизвёздочного отеля, но, зайдя в воду, почувствовал сильнейшую боль. Оказавшись на суше, мужчина заметил на ноге неглубокие раны и сразу обратился к врачам.

Обложка ©

Freepik.com/mrsiraphol

Александра Вишнякова
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