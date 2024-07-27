Тропический кусь: Туристы жалуются на нападения смешных, но зубастых рыбок на Мальдивах

Туристы массово жалуются на укусы тропических рыб на Мальдивах, сообщает SHOT ПРОВЕРКА. Смешная рыбка-триггер с выпученными глазами и торчащими зубами на деле оказалась не такой милой и дружелюбной. Она нападает на проплывающих людей и прокусывает их кожу острыми зубами, таким образом защищая потомство.

Туристы массово жалуются на укусы тропических рыб на Мальдивах. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

Опытные мальдивские дайверы говорят, что настроение рыбы-триггера трудно предугадать, поэтому они стараются держаться от неё подальше. Однако неопытные туристы мало знают об этой опасной живности, попадают в её ловушку и остаются покусанными.

Отдыхающие признаются, что теперь им страшно ездить на курорт.