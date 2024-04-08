На Мальдивах акула напала на туриста и чуть не откусила ему ногу

На Мальдивских островах акула напала на туриста и чуть не откусила ему ногу. Инцидент произошёл в водах атолла Нууну, пишет Пятый канал.

По данным СМИ, мужчина потерял много крови. Ему провели сложную операцию, и теперь угрозы жизни нет, однако потребуется продолжительная реабилитация.

Предварительно, нападение произошло на постояльца отеля Mӧvenpick, однако администрация заведения отрицает это. В соцсетях распространяются сообщения, что пострадавший — россиянин, но в Посольстве РФ на Шри-Ланке и Мальдивах, а также в консульстве России на Мальдивах сообщили, что не получали никаких обращений в связи с нападениями акул, пишет газета "Известия".