"Они кусаются у вас": Путин поручил главе Приморья защитить туристов от акул

В свою очередь глава региона отметил, что приморские акулы не кусаются и являются сельдевыми, случай нападения был только один. На что президент ответил, мол, шутки шутками, но меры безопасности должны быть обеспечены. Также Путин рассказал, что несколько лет назад планировал поплавать с подводным ружьём в Приморском крае, но не успел. Однако те, кому удалось, всё равно акул там видели, особенно много их было на островах.