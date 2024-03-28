"Они кусаются у вас": Путин поручил главе Приморья защитить туристов от акул
Путин поручил губернатору Приморского края Кожемяко защитить туристов от акул
Президент России Владимир Путин поручил губернатору Приморского края Олегу Кожемяко защитить туристов от акул, обитающих в Японском море. Это произошло на совещании по вопросам развития проекта федеральных круглогодичных курортов.
Путин поручил губернатору Приморья защитить туристов от акул. Видео © Life.ru
"Дальний Восток — особое место на планете. Потенциал колоссальный, особый. Правда, дайверов Олег Владимирович приглашает. А акул куда денете? Они кусаются у вас!" — сказал глава государства, комментируя доклад Кожемяко.
В свою очередь глава региона отметил, что приморские акулы не кусаются и являются сельдевыми, случай нападения был только один. На что президент ответил, мол, шутки шутками, но меры безопасности должны быть обеспечены. Также Путин рассказал, что несколько лет назад планировал поплавать с подводным ружьём в Приморском крае, но не успел. Однако те, кому удалось, всё равно акул там видели, особенно много их было на островах.
Ранее Life.ru сообщал, что Путин в ходе этого же совещания анонсировал открытие новых курортов на побережьях девяти регионов России. В их числе — Краснодарский край, Крым, Дагестан, Запорожская, Калининградская и Иркутская области, Санкт-Петербург, Приморский край и Бурятия.
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