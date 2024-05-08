Россиянина покусала неизвестная рыба на Маврикии, это может быть ядовитейшая бородавчатка

Российский турист стал целью неизвестной и, скорее всего, очень опасной и ядовитой рыбы на Маврикии, а местные понятия не имеют, кто это был. Супруга пострадавшего рассказала SHOT, что тот решил просто искупаться на пляже у своего пятизвёздочного отеля, но, зайдя в воду, почувствовал сильнейшую боль. Оказавшись на суше, мужчина заметил на ноге неглубокие раны и сразу обратился к врачам.

Пляж на Маврикии, на котором россиянина укусила неизвестная рыба. Фото © SHOT

Однако в больнице не знают, что могло покусать нашего соотечественника, и ограничиваются уколами антибиотиков. Не исключено, что той самой рыбой могла оказаться бородавчатка, или, как её ещё называют, рыба-камень, получившая своё имя из-за характерного окраса и способности мастерски маскироваться на рифах и в подобных местах.

Бородавчатка и нога пострадавшего россиянина. Фото © ТАСС / DPA / Yannick Tylle / SHOT

Её яд считается одним из самых опасных среди морских существ, способен вызвать паралич и отмирание поражённых тканей, а при глубоком проникновении — даже смерть. К слову, ранее туристы, приезжающие на остров, уже жаловались на её проделки. Россиянин же опасается, что его встреча с этой экзотической "незнакомкой" может оказаться роковой.