Россиянина покусала неизвестная рыба на Маврикии, это может быть ядовитейшая бородавчатка
Неизвестная рыба покусала россиянина на Маврикии, а врачи ничем не могут помочь
Российский турист стал целью неизвестной и, скорее всего, очень опасной и ядовитой рыбы на Маврикии, а местные понятия не имеют, кто это был. Супруга пострадавшего рассказала SHOT, что тот решил просто искупаться на пляже у своего пятизвёздочного отеля, но, зайдя в воду, почувствовал сильнейшую боль. Оказавшись на суше, мужчина заметил на ноге неглубокие раны и сразу обратился к врачам.
Пляж на Маврикии, на котором россиянина укусила неизвестная рыба. Фото © SHOT
Однако в больнице не знают, что могло покусать нашего соотечественника, и ограничиваются уколами антибиотиков. Не исключено, что той самой рыбой могла оказаться бородавчатка, или, как её ещё называют, рыба-камень, получившая своё имя из-за характерного окраса и способности мастерски маскироваться на рифах и в подобных местах.
Бородавчатка и нога пострадавшего россиянина. Фото © ТАСС / DPA / Yannick Tylle / SHOT
Её яд считается одним из самых опасных среди морских существ, способен вызвать паралич и отмирание поражённых тканей, а при глубоком проникновении — даже смерть. К слову, ранее туристы, приезжающие на остров, уже жаловались на её проделки. Россиянин же опасается, что его встреча с этой экзотической "незнакомкой" может оказаться роковой.
Напомним, что другой россиянин недавно чуть не стал жертвой суровых латиноамериканских джунглей. О пропаже Владимира Косарова стало известно 19 марта. Мужчина ещё в январе позвонил друзьям из колумбийской Капурганы, после чего перестал выходить на связь. И вот, уже в середине апреля, наш соотечественник объявился. Оказалось, что он потерялся и пешком перешёл в Панаму через опаснейший Дарьенский пробел, всё это время питаясь местной фауной. Кроме того, мужчина пережил несколько ограблений, падение с обрыва и малярию.
ТАСС / DPA / Yannick Tylle / SHOT