Падал с обрыва, ел змей: Русский турист найден живым спустя три месяца в джунглях Панамы

Русский турист Владимир Косаров, который пропал в латиноамериканских джунглях, найден живым. Он сумел дойти из Колумбии в Панаму через Дарьенский пробел, который считается одним из самых опасных мест на планете, поскольку там нет ничего, кроме неосвоенных непроходимых лесов. Мужчине удалось пережить несколько ограблений, падение с обрыва и малярию. Чтобы выжить, он питался местной фауной. Об этом сообщает SHOT.

Турист из России найден живым в Панаме. Видео © Telegram / SHOT

Путешественник Владимир Косаров (Комаров) спустя три месяца скитаний по латиноамериканским джунглям нашёлся в Панаме. Друзья туриста связывались с российским консульством в Колумбии, но их попытки не давали результата. К счастью, судьба оказалась благосклонна к мужчине. Сегодня он вышел на связь со своими близкими.

Искатель приключений рассказал, что планировал преодолеть тропический лес за пару недель, однако его путь оказался намного труднее и опаснее. Несколько раз его пытались атаковать местные племена, но путешественника спасло каноничное падение с обрыва в лучших традициях "Индианы Джонса". Он передвигался на велосипеде, который из-за суровых условий постоянно ломался, но Владимир пытался подлатать его верёвками и палками. Путешественник по примеру великих мореходов научился ловить рыбу с помощью копья и мачете. Иногда ему также приходилось питаться улитками и змеями, чтобы не умереть с голоду.

Когда на горизонте показались зачатки цивилизации, Владимир понял, что добрался до Панамы, где его быстро определили в карантинный лагерь с малярией. Вылечившись, он покинул временное пристанище. Всего на преодоление латиноамериканских тропических лесов ему потребовалось три месяца вместо запланированных двух недель.

"Никогда не ходите в Дарьенский пробел, это действительно очень опасно", — предостерёг энтузиастов путешественник.