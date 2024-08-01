Туристов, которые летят на all inclusive в ОАЭ, предупредили о неприятном сюрпризе

Ни в одной стране мира нет чётких критериев того, что должно входить или чего не может быть при бронировании отеля по системе обслуживания "всё включено". Об этом пишет RG.ru.

Эксперты отмечают, что фактически наполнение all inclusive каждый отель или сеть отелей определяет самостоятельно. К примеру, в Турции спектр услуг варьируется от круглосуточного питания с зарубежным дорогим алкоголем до стандартного трёхразового питания с местным алкоголем, причём не всегда хорошего качества.

Иногда концепция "всё включено" может определяться законами страны или части страны, где расположен отель. Так, например, в ОАЭ есть эмират Шарджа, на территории которого запрещён алкоголь, и все отели здесь предлагают исключительно "безалкогольный" вариант all inclusive. Более того, если отель находится в другом эмирате, но его собственник — житель Шарджи, то в таком отеле также не будет алкоголя.

Кстати, концепция all inclusive совсем не обязательно предполагает шведский стол. Некоторые отели предлагают питание в ресторанах на своей территории по меню (система а-ля карт), другие договариваются с соседними ресторанами, что обед и ужин проходят у них (система dine around).