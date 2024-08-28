Россиян предупредили о новой мошеннической схеме в Telegram, играющей на страхе людей
Эксперт Шутов сообщил о новой схеме мошенников в Telegram на фоне ареста Дурова
Россиян предупредили о новой мошеннической схеме в Telegram, клюнув на которую есть риск потерять деньги и личные данные. Об этом заявил преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов в беседе с RT.
По словам эксперта, преступники активизировались после ареста Павла Дурова. Под видом сотрудников техподдержки они пугают пользователей мессенджера потерей чатов и каналов и предлагают сделать резервную копию данных или перенести их на безопасный ресурс. Для этого мошенники отправляют жертве стороннюю ссылку, перейдя по которой надо будет ввести свой номер телефона и код безопасности.
«Этот метод основан на социальной инженерии и играет на страхе пользователя потерять свой аккаунт. Мошенники не используют сложные хакерские методы, а манипулируют эмоциями жертвы, заставляя её действовать импульсивно», — заявил Шутов.
Он напомнил россиянам, что сотрудники Telegram, как и других мессенджеров, не делают подобные рассылки пользователям. Преподаватель посоветовал не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений и тем более не вводить свои личные данные, даже номер телефона. Кроме того, для защиты аккаунта будет не лишним включить двухфакторную аутентификацию.
«Это дополнительный уровень защиты, который требует ввода пароля не только при входе в аккаунт, но и при каждом новом подключении с нового устройства», — подчеркнул киберэксперт.
Напомним, Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа 24 августа. Расследование против основателя Telegram ведётся по 12 пунктам. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что арест предпринимателя не несёт никаких политических мотивов. Однако Дмитрий Медведев уверен, что это именно политическая история.