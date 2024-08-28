Россиян предупредили о новой мошеннической схеме в Telegram, играющей на страхе людей

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме в Telegram, клюнув на которую есть риск потерять деньги и личные данные. Об этом заявил преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов в беседе с RT.

По словам эксперта, преступники активизировались после ареста Павла Дурова. Под видом сотрудников техподдержки они пугают пользователей мессенджера потерей чатов и каналов и предлагают сделать резервную копию данных или перенести их на безопасный ресурс. Для этого мошенники отправляют жертве стороннюю ссылку, перейдя по которой надо будет ввести свой номер телефона и код безопасности.

«Этот метод основан на социальной инженерии и играет на страхе пользователя потерять свой аккаунт. Мошенники не используют сложные хакерские методы, а манипулируют эмоциями жертвы, заставляя её действовать импульсивно», — заявил Шутов.

Он напомнил россиянам, что сотрудники Telegram, как и других мессенджеров, не делают подобные рассылки пользователям. Преподаватель посоветовал не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений и тем более не вводить свои личные данные, даже номер телефона. Кроме того, для защиты аккаунта будет не лишним включить двухфакторную аутентификацию.