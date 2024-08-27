Тест: Отгадать 6 советских актёров ПО ГЛАЗАМ сможет только кинолюб из СССР
Глаза — это зеркало души, или, в нашем случае, портал в мир любимых кинозвёзд. Мгновенно узнать актёра по взгляду — справитесь ли вы с этой задачей?
«Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (1965), режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Леонид Гайдай, Яков Костюковский и др., «Джентльмены удачи» (1971), режиссёр Александр Серый, сценаристы Георгий Данелия, Виктория Токарева / Kinopoisk, © Freepik
Конечно, хорошая игра и убийственная улыбка помогают пробиться наверх, но именно глаза действительно завораживают зрителя. Будь они пронзительно-голубыми, проникновенно-карими или озорно-зелёными, эти окна в душу помогли актёрам завоевать сердца. Вы настоящий киноман или узнаёте артистов только тогда, когда они предстают в самых известных амплуа?
Будь то пристальный взгляд героя боевика или мечтательный — романтического героя, некоторые актёры мгновенно отгадываются по глазам. А этих артистов вы могли узнать в известных персонажах: читайте про 6 советских знаменитостей, ставших прототипами героев мультфильмов. Любите Никулина и не понимаете популярности Абдулова? Узнайте, что о вас говорят предпочтения в актёрах СССР, какой типаж мужчин — ваш?