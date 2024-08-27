Тест: Отгадать 6 советских актёров ПО ГЛАЗАМ сможет только кинолюб из СССР

Глаза — это зеркало души, или, в нашем случае, портал в мир любимых кинозвёзд. Мгновенно узнать актёра по взгляду — справитесь ли вы с этой задачей?

Конечно, хорошая игра и убийственная улыбка помогают пробиться наверх, но именно глаза действительно завораживают зрителя. Будь они пронзительно-голубыми, проникновенно-карими или озорно-зелёными, эти окна в душу помогли актёрам завоевать сердца. Вы настоящий киноман или узнаёте артистов только тогда, когда они предстают в самых известных амплуа?