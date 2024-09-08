30-летний работяга отпахал 104 дня с одним выходным и умер
В Китае мужчина проработал 104 дня с одним выходным и умер, его начальство судят
Настоящий китайский работяга умер после того, как отпахал 104 дня с одним выходным. Мужчине было всего 30 лет, рассказывает газета South China Morning Post (SCMP).
В заключении суда провинции Чжэцзян сообщается, что А'Бао умер от полиорганной недостаточности, вызванной пневмококковой инфекцией. Скорее всего такое состояние было вызвано слабой имунной системой.
По решению суда, компания А'Бао на 20 процентов ответственна за его смерть, теперь организации необходимо выплатить компенсацию семье. Работодатель же настаивает, что нагрузка на А'Бао была приемлемой.
Похожая ситуация произошла на Тайване. Там умер охранник, который проработал 42 дня без выходных. Мужчина трудился в парке Formosa Wang Brothers с 11 июня. В конце ноября ему внезапно стало плохо и он потерял сознание, а спустя три дня тайванец скончался от геморрагического инсульта.
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