30-летний работяга отпахал 104 дня с одним выходным и умер

Настоящий китайский работяга умер после того, как отпахал 104 дня с одним выходным. Мужчине было всего 30 лет, рассказывает газета South China Morning Post (SCMP).

В заключении суда провинции Чжэцзян сообщается, что А'Бао умер от полиорганной недостаточности, вызванной пневмококковой инфекцией. Скорее всего такое состояние было вызвано слабой имунной системой.

По решению суда, компания А'Бао на 20 процентов ответственна за его смерть, теперь организации необходимо выплатить компенсацию семье. Работодатель же настаивает, что нагрузка на А'Бао была приемлемой.