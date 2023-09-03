Семье выплатят компенсацию: На Тайване умер охранник, проработавший в парке 42 дня без выходных

В тайваньском городе Гаосюн умер мужчина после работы больше месяца без выходных в парке. Его семья получит компенсацию, сообщает Focus Taiwan со ссылкой на окружной суд.

Мужчина по фамилии Сюй работал охранником в парке Formosa Wang Brothers с 11 июня 2020 года, а 27 ноября того же года он внезапно потерял сознание на посту. Спустя три дня тайванец скончался от геморрагического инсульта. Семья мужчины подала в суд с требованием выплатить 1,49 миллиона тайваньских долларов в качестве компенсации. Дело в том, что Сюй работал в ночную смену 42 дня подряд без выходных, от 10,5 до 12 часов каждый день.

Руководство парка в ходе судебного заседания заявило, что охраннику нужно было лишь два часа в день дежурить. За это время Сюй обходил территорию, а потом ему разрешалось отдыхать. Однако в ответ судья сказал, что всё время, которое мужчина проводил на работе, считается рабочим. В результате Сюй сверхурочно отработал 107,5 часа, хотя в законодательстве Тайваня допускается до 46 часов в месяц.

Кроме того, Сюй в анкете о состоянии здоровья перед началом работы скрыл, что у него гипертония, а это могло стать одной из причин смерти. Однако это не снимает ответственности с начальства, которое должно осознавать специфику ночной работы. Иными словами, руководству следует понимать, что такой график может сказаться на здоровье сотрудников. И поэтому работодатель должен обеспечить безопасной рабочей средой сотрудников, заявил судья. В итоге суд постановил выплатить семье скончавшегося мужчины 890 тысяч тайваньских долларов (около 28 тысяч долларов) в качестве компенсации.