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1 сентября, 18:21

Женщина насмерть подавилась рыбной косточкой в ресторане Бодрума

Турецкий адвокат умер, подавившись рыбной косточкой в ресторане в Бодруме

В Турции адвокат умерла из-за рыбной косточки. Как пишет газета Sözcü, 43-летняя Элиф Чевикдал ужинала в ресторане на фешенебельном курорте Бодрум, когда подавилась и потеряла сознание.

Прибывшая на место бригада скорой помощи доставила юриста в частную больницу, однако там спасти не смогли её. Полиция уже начала расследование инцидента. Известно, что в Бодрум Чевикдал прибыла для работы над очередным иском.

У подавившегося человека есть 90 секунд и всего 2 способа, чтобы спасти себе жизнь

У подавившегося человека есть 90 секунд и всего 2 способа, чтобы спасти себе жизнь

Кстати, подобное случалось и в России. Весной 2022 года петербургская пенсионерка умерла из-за обычной рыбной косточки, которая пробила ей пищевод и вонзилась в сердце. Она провела в больнице трое суток.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
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