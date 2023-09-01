Женщина насмерть подавилась рыбной косточкой в ресторане Бодрума
Турецкий адвокат умер, подавившись рыбной косточкой в ресторане в Бодруме
В Турции адвокат умерла из-за рыбной косточки. Как пишет газета Sözcü, 43-летняя Элиф Чевикдал ужинала в ресторане на фешенебельном курорте Бодрум, когда подавилась и потеряла сознание.
Прибывшая на место бригада скорой помощи доставила юриста в частную больницу, однако там спасти не смогли её. Полиция уже начала расследование инцидента. Известно, что в Бодрум Чевикдал прибыла для работы над очередным иском.
Кстати, подобное случалось и в России. Весной 2022 года петербургская пенсионерка умерла из-за обычной рыбной косточки, которая пробила ей пищевод и вонзилась в сердце. Она провела в больнице трое суток.
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