Женщина насмерть подавилась рыбной косточкой в ресторане Бодрума

В Турции адвокат умерла из-за рыбной косточки. Как пишет газета Sözcü, 43-летняя Элиф Чевикдал ужинала в ресторане на фешенебельном курорте Бодрум, когда подавилась и потеряла сознание.

Прибывшая на место бригада скорой помощи доставила юриста в частную больницу, однако там спасти не смогли её. Полиция уже начала расследование инцидента. Известно, что в Бодрум Чевикдал прибыла для работы над очередным иском.