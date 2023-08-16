У подавившегося человека есть 90 секунд и всего 2 способа, чтобы спасти себе жизнь

Подавившийся человек может сам спасти себе жизнь, и у него на это есть полторы минуты. Необходимыми техниками поделилась врач-профилактик Эвелина Овнанян. В первую очередь она советует покашлять — это основной защитный механизм нашего организма, который должен помочь в случае частичной закупорки дыхательных путей. Только делать это нужно интенсивно.

"Категорически нельзя подавлять кашель и пытаться вытащить застрявшее пальцами. Если данный приём не помогает и вы чувствуете, что задыхаетесь, у вас есть полторы минуты, чтобы помочь себе уже другими способами", — предупреждает врач в беседе с NEWS.ru.

Следующий способ многие знают под названием "приём Геймлиха": руку нужно сжать в кулак, приложить его чуть выше пупка по направлению к животу большим пальцем. Затем кулак накрывается другой рукой и делается пять резких надавливаний на себя и вверх. По словам Эвелины Овнанян, этот приём более эффективен, когда его делает кто-то другой, но это намного лучше, чем бездействие. Тот же эффект может оказать такая практика: найти узкую поверхность, опереться на неё так, чтобы живот был на линии перегиба, а затем навалиться на неё всем телом, расслабив ноги. Инородное тело, как утверждает врач, должно выйти под действием давления.