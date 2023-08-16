Регион

Уведомления отключены

16 августа, 16:15

У подавившегося человека есть 90 секунд и всего 2 способа, чтобы спасти себе жизнь

Врач Овнанян: У подавившегося человека есть 1,5 минуты на спасение

Подавившийся человек может сам спасти себе жизнь, и у него на это есть полторы минуты. Необходимыми техниками поделилась врач-профилактик Эвелина Овнанян. В первую очередь она советует покашлять — это основной защитный механизм нашего организма, который должен помочь в случае частичной закупорки дыхательных путей. Только делать это нужно интенсивно.

"Категорически нельзя подавлять кашель и пытаться вытащить застрявшее пальцами. Если данный приём не помогает и вы чувствуете, что задыхаетесь, у вас есть полторы минуты, чтобы помочь себе уже другими способами", предупреждает врач в беседе с NEWS.ru.

Следующий способ многие знают под названием "приём Геймлиха": руку нужно сжать в кулак, приложить его чуть выше пупка по направлению к животу большим пальцем. Затем кулак накрывается другой рукой и делается пять резких надавливаний на себя и вверх. По словам Эвелины Овнанян, этот приём более эффективен, когда его делает кто-то другой, но это намного лучше, чем бездействие. Тот же эффект может оказать такая практика: найти узкую поверхность, опереться на неё так, чтобы живот был на линии перегиба, а затем навалиться на неё всем телом, расслабив ноги. Инородное тело, как утверждает врач, должно выйти под действием давления.

Врач рассказала, чего не нужно делать, если человек подавился

Врач рассказала, чего не нужно делать, если человек подавился

Ранее Лайф писал, как в Екатеринбурге двухлетний мальчик едва не погиб в отделении полиции, подавившись леденцом, но сотрудница правоохранительных органов спасла его. А в Ленобласти годовалый малыш подавился морковкой на глазах у бабушки, которой теперь грозит срок. 42-летняя женщина сама дала внуку кусочек нарезанной морковки, которая попала в дыхательные пути.

Обложка ©

Towfiqu barbhuiya / Unsplash

Марина Калегина
  • Новости
  • Здоровье
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров