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7 сентября, 22:53

Британка умерла от пожирающей плоть заразы после небольшой царапины

Жительница Великобритании умерла от редкой инфекции после небольшой царапины

В Великобритании 69-летняя учительница Джейн Морган из Вулверхэмптона умерла через несколько дней после незначительного повреждения ноги. В ране развился некротизирующий фасциит, известный также как «болезнь, пожирающая плоть».

По данным Express, британка отправилась в Лондон, чтобы помочь дочери подготовить детскую комнату к появлению первой внучки. Во время визита она получила небольшую царапину, которая вскоре вызвала симптомы, похожие на грипп. Состояние её ухудшилось, и несмотря на несколько операций, инфекция быстро распространилась. Джейн скончалась за два дня до рождения внучки.

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shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

Артём Гапоненко
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