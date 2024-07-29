Мужчина прибил севшую на лицо муху и лишился глаза

В Китае мужчина прихлопнул муху на лице, а позже лишился глаза, передаёт Oddity Central. Инцидент произошёл с мужчиной по фамилии Ву.

Он долго пытался прибить надоедливую мошку, однако сделать это получилось, когда насекомое село ему на лицо. Через час левый глаз китайца начало раздувать, область вокруг покраснела.

Он решил не ждать и быстро поехал в больницу, где ему выписали лекарства. Однако препараты не помогли, вскоре зрение в поражённом глазу упало до 0. Врачи выяснили, что воспаление вызвала инфекция от прихлопнутой дренажной мухи. Заражение убивало всё больше тканей, поэтому медики решили удалить глазное яблоко пациента.