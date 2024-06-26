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26 июня, 14:55

Подмосковные врачи вытащили непрошеного жужжащего гостя из уха девочки

Врачи достали муху из уха девочки в Видном

В подмосковную больницу в Видном поступила 14-летняя девочка с жалобами на шумы и ощущение шевеления в левом ухе. При осмотре врачи обнаружили там муху, сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.

Врачи достали муху из уха девочки в Видном. Фото © Минздрав Подмосковья

Врачи достали муху из уха девочки в Видном. Фото © Минздрав Подмосковья

"При отоскопии мы обнаружили в наружном слуховом проходе насекомое. При помощи микрохирургических ушных щипцов оно было удалено. Это была живая муха, которая оказалась у девочки в ухе после прогулки в лесу", рассказала заведующая оториноларингологическим отделением больницы Кристина Таджикулова.

Как рассказала врач, насекомое извлекли без осложнений, барабанная перепонка и слуховой проход не были повреждены — и в тот же день девочку отпустили домой.

Врачи призывают не пытаться самостоятельно доставать инородные тела из уха — так можно протолкнуть их ещё дальше. Кроме того, можно повредить барабанную перепонку и даже лишиться слуха. Поэтому в подобных случаях следует сразу обращаться за медицинской помощью.

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Обложка ©

freepik.com / rawpixel-com

Мария Онищик
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