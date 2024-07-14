Учёные предупредили о страшной эпидемии, которая ослепит половину планеты к 2050 году

Стремительное увеличение численности людей, имеющих проблемы со зрением, вызывает обеспокоенность у учёных. Они предупреждают о возникновении настоящей пандемии, которая ослепит большую часть населения Земли. Об этом сообщает El Pais.

По прогнозам экспертов, в первую очередь данная проблема затронет Азию, однако скорость распространения окажется столь огромной, что уже совсем скоро коснётся каждого второго. Данное предположение возникло на фоне того, что с каждым годом мир становится "всё более размытым" для многих людей. Поэтому к 2050 году, как предсказывают специалисты, близорукость будет диагностирована у половины человечества.

Причиной резкого и повального снижения остроты зрения называется технический прогресс, из-за которого даже маленькие дети ежедневно используют смартфон, компьютер и другие гаджеты. К тому же время, проведённое перед экраном, постоянно увеличивается, создавая огромную нагрузку на глаза.

На данный момент наиболее тревожная статистика проблем со зрением наблюдается в странах Юго-Восточной Азии. Однако учёные не исключают подобной тенденции во всём мире. Согласно статистике за 2016 год, близорукость диагностировали у 1,6 миллиарда человек. К 2050-му цифра может вырасти до 4,758 миллиарда.