Учёные выяснили, когда численность населения Земли достигнет своего пика

Учёные могут констатировать перенаселение на Земле уже к восьмидесятым годам XXI века. Данное заявление сделали в ООН с опорой на отчёт департамента по экономическим и социальным вопросам.

"Население мира, как ожидается, продолжит расти ещё 50–60 лет и достигнет пика примерно в 10,3 миллиарда человек к середине 2080-х годов по сравнению с 8,2 миллиарда в 2024 году. По прогнозам, после достижения пика оно начнёт сокращаться, постепенно снижаясь до 10,2 миллиарда человек к концу столетия", — говорится в документе.

Также авторы доклада отметили, что продолжительность жизни на планете на данный момент составляет 73,3 года. Значение серьёзно снизилось в период пандемии коронавируса, однако уже восстановилось до нормальных показателей. По прогнозам, к 2054 году цифра вырастет до 77,4 года. Однако возникнет другая проблема — количество старых людей (старше 65 лет) будет преобладать над количеством несовершеннолетних. Уже в конце 2070-х число пенсионеров достигнет 2,2 миллиарда.

В ООН призвали страны, где наиболее выражено старение населения, разработать способы борьбы с этой проблемой за счёт увеличения трудоспособности граждан. В качестве рекомендаций в организации предложили переподготовку кадров и различные льготы.