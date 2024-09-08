Был в моей жизни с самого детства: Тарбаев рассказал Life.ru об отношениях с Масляковым

Председатель Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, а также бывший игрок КВН Сангаджи Тарбаев рассказал, что знаменитый телеведущий Александр Масляков многое для него сделал и относился к нему по-отечески. Он выразил соболезнования всем причастным к Клубу весёлых и находчивых в связи с утратой. Своими чувствами по поводу смерти Маслякова-старшего он поделился в беседе с корреспондентом Life.ru.

«Эта новость грустная и трагичная, потому что Александр Васильевич в моей жизни присутствовал с самого детства. Я жил с ощущением, что в этом мире есть Александр Васильевич. А сейчас надо признать реальность — его больше нет. Это не просто пафосные слова: он в моей жизни сыграл знаковую роль. Что уж там говорить, если бы не он и не игра КВН, я думаю, что моя жизнь сложилась бы совершенно иначе. Поэтому я безмерно благодарен этому человеку. Я буду всегда помнить то, что он сделал для меня, и всегда это подчёркивать. Царствие небесное, я соболезную всем близким и родственникам», — сказал наш собеседник.