Названо место похорон легенды КВН Александра Маслякова

Известного ведущего КВН Александра Маслякова похоронят на Новодевичьем кладбище. Дата прощания с артистом и информация о похоронах ещё уточняется. Об этом ТАСС сообщил источник в окружении легенды Клуба весёлых и находчивых.

Напомним, что легендарного ведущего не стало 8 сентября. Ему было 82 года. Два года назад у артиста нашли опухоль лёгких, он боролся с болезнью долгое время, но не смог её победить. У Маслякова осталась супруга Светлана и сын Александр.