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9 сентября, 08:52

Названо место похорон легенды КВН Александра Маслякова

Ведущего КВН Александра Маслякова похоронят на Новодевичьем кладбище

Александр Масляков. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Александр Масляков. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Известного ведущего КВН Александра Маслякова похоронят на Новодевичьем кладбище. Дата прощания с артистом и информация о похоронах ещё уточняется. Об этом ТАСС сообщил источник в окружении легенды Клуба весёлых и находчивых.

«Александр Масляков будет похоронен на Новодевичьем кладбище», — сказал собеседник агентства.

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Напомним, что легендарного ведущего не стало 8 сентября. Ему было 82 года. Два года назад у артиста нашли опухоль лёгких, он боролся с болезнью долгое время, но не смог её победить. У Маслякова осталась супруга Светлана и сын Александр.

Наталья Афонина
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