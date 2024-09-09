КВН и элитная недвижимость: Стало известно, как будут делить наследство Маслякова
Масляков оставил сыну и жене квартиру в Москве и особняк на Рублёвке
Александр Масляков. Обложка © kremlin.ru
Стало известно, что оставил Александр Масляков после смерти своим родным. Имуществом ведущего КВН в равных долях будут распоряжаться вдова Светлана Анатольевна и единственный сын, пишет kp.ru.
За 82 года любимец публики обзавёлся квартирой в Москве площадью 200 квадратных метров. В 2019 году он купил особняк в элитном посёлке на Рублёвке площадью 654 «квадратов». За эти хоромы легенда Клуба Весёлых и Находчивых отдал 388 миллионов рублей. Скорее всего, фактически квартирой и домом будет распоряжаться вдова Маслякова, поскольку у сына Александра Маслякова-младшего есть своя недвижимость — квартира в столице и дом в Подмосковье.
Кроме того, Александр Васильевич оставил сыну компанию ООО «ТТО АМИК». По данным из открытых источников, за 2023 год прибыль составила 287 миллионов 266 тысяч рублей. Последние несколько лет махиной КВН управлял наследник мэтра вместе с генеральным директором «АМИК». Здание «Планета КВН» на Шереметьевской улице также принадлежит семье Масляковых.
Александр Масляков умер вечером 8 сентября после 2-летней борьбы с раком лёгких. Лечение, увы, не принесло своих плодов — восемь месяцев назад онкологи сообщили телеведущему, что остался лишь вопрос времени. Последние недели перед смертью он провёл в отделении паллиативной помощи московской больницы.