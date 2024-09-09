КВН и элитная недвижимость: Стало известно, как будут делить наследство Маслякова

За 82 года любимец публики обзавёлся квартирой в Москве площадью 200 квадратных метров. В 2019 году он купил особняк в элитном посёлке на Рублёвке площадью 654 «квадратов». За эти хоромы легенда Клуба Весёлых и Находчивых отдал 388 миллионов рублей. Скорее всего, фактически квартирой и домом будет распоряжаться вдова Маслякова, поскольку у сына Александра Маслякова-младшего есть своя недвижимость — квартира в столице и дом в Подмосковье.